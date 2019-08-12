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Дороги и транспорт

На левом берегу начал ходить экскурсионный трамвай

В нём пассажирам рассказывают про каждую остановку

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Экскурсионный трамвай возит пассажиров по маршруту № 18

Фото: get-nsk.ru

В понедельник, 12 августа, по маршруту № 18 в левобережной части Новосибирска начал ходить экскурсионный трамвай, в котором пассажирам рассказывают историю остановок.

Вагон расписали волонтёры

Вагон расписали волонтёры

«26 ноября 1934 года состоялось официальное открытие трамвайного движения в Новосибирске. В честь этого события в жизни нашего города запущен очередной экскурсионный трамвай на 18-й левобережный маршрут, — сообщается на сайте МКП "Горэлектротранспорт". — Яркое внешнее оформление и внутреннее комфортное наполнение трамвая дополняется рассказом об истории названий остановок. Автоинформатор, кроме стандартных объявлений остановочных пунктов, расскажет пассажирам о реальных фактах из прошлого Новосибирска». 

Под экскурсионный трамвай отдали вагон КТМ-605, который долгое время стоял на ремонте. Аудиоэкскурсию приготовили и записали участники проекта «Моя остановка — Новосибирск!», сообщается на сайте ГЭТ. 

Вагон модели КТМ-605 долго стоял на ремонте

Вагон модели КТМ-605 долго стоял на ремонте

Трамвай будет ходить на левом берегу по маршруту № 18 «Петухова — ж/м Юго-Западный». 

На правом берегу трамвай с аудиогидом появился в начале лета — он ходит по маршруту № 13 от Гусинобродского шоссе до улицы Писарева. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

12 авг 2019 в 16:57

К чему эта статья если главное не написано - как попасть на этот трамвай, время, дни, стоимость?!

12 авг 2019 в 17:06

А будут говорить типа вот здесь на этом месте трамвай из нашего депо сошел с рельс, а здесь подбил автомобиль.)

Фото пользователя
12 авг 2019 в 17:02

Троллинг, скажем так, тончайший. Браво автору!