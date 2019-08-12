На левом берегу начал ходить экскурсионный трамвай

В понедельник, 12 августа, по маршруту № 18 в левобережной части Новосибирска начал ходить экскурсионный трамвай, в котором пассажирам рассказывают историю остановок.

Вагон расписали волонтёры Фото: Александр Ощепков / НГС

«26 ноября 1934 года состоялось официальное открытие трамвайного движения в Новосибирске. В честь этого события в жизни нашего города запущен очередной экскурсионный трамвай на 18-й левобережный маршрут, — сообщается на сайте МКП "Горэлектротранспорт". — Яркое внешнее оформление и внутреннее комфортное наполнение трамвая дополняется рассказом об истории названий остановок. Автоинформатор, кроме стандартных объявлений остановочных пунктов, расскажет пассажирам о реальных фактах из прошлого Новосибирска».

Под экскурсионный трамвай отдали вагон КТМ-605, который долгое время стоял на ремонте. Аудиоэкскурсию приготовили и записали участники проекта «Моя остановка — Новосибирск!», сообщается на сайте ГЭТ.



Вагон модели КТМ-605 долго стоял на ремонте Фото: Александр Ощепков / НГС