Двое новосибирцев поедут в Токио в составе олимпийской сборной по волейболу

Два новосибирских волейболиста поедут играть за сборную на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», в сборной по волейболу на Олимпийских играх выступят блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк.

«Наша мужская команда завоевала путёвку на летние Игры-2020 в Токио (Япония). В сборной России два игрока "Локомотива": блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Выход сборной России на Олимпийские игры решался в матче со сборной Ирана, который проходил ночью 12 августа. Российские спортсмены обыграли соперников со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).