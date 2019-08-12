Двое новосибирцев поедут в Токио в составе олимпийской сборной по волейболу

В состав сборной войдут игроки «Локомотива» Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк
Фото: vk.com/lokovolley
Два новосибирских волейболиста поедут играть за сборную на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
Как сообщили в пресс-службе новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», в сборной по волейболу на Олимпийских играх выступят блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк.
«Наша мужская команда завоевала путёвку на летние Игры-2020 в Токио (Япония). В сборной России два игрока "Локомотива": блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Выход сборной России на Олимпийские игры решался в матче со сборной Ирана, который проходил ночью 12 августа. Российские спортсмены обыграли соперников со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).
А ещё недавно стало известно, что новосибирская спортсменка Ольга Щемелинина заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии — сибирячка взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Об этом сообщает «Стрелковый союз России» на своём официальном сайте.