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Двое новосибирцев поедут в Токио в составе олимпийской сборной по волейболу

В состав сборной войдут блокирующий и либеро из «Локомотива»

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В состав сборной войдут игроки «Локомотива» Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк

Фото: vk.com/lokovolley

Два новосибирских волейболиста поедут играть за сборную на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», в сборной по волейболу на Олимпийских играх выступят блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк.

«Наша мужская команда завоевала путёвку на летние Игры-2020 в Токио (Япония). В сборной России два игрока "Локомотива": блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Выход сборной России на Олимпийские игры решался в матче со сборной Ирана, который проходил ночью 12 августа. Российские спортсмены обыграли соперников со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).


А ещё недавно стало известно, что новосибирская спортсменка Ольга Щемелинина заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии — сибирячка взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Об этом сообщает «Стрелковый союз России» на своём официальном сайте. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

12 авг 2019 в 16:15

Интересно, вот откуда корреспонденту НГС известен состав сборной России на год вперед. Я думаю даже Туомас Саммелвуо, еще точно не решил, кто поедет., впереди еще целый сезон

Честный
12 авг 2019 в 15:51

Поразительная страна Япония. Наши смотрели из окна гостиницы как производили ремонт коммуникаций. Приезжает спецтехника, разворачивают полотно, снимают верхний слой и вывозят, грунт на полотно, производят ремонт, и к вечеру уже все засыпано, заасфальтировано, полотно убрано и никакой грязи/пыли - ЭТО Я К ЧЕМУ может вместо волейболистов наших ремонтников отправить.. хотя нет, пожалеем японцев

12 авг 2019 в 16:38

Автор никаких, кхм, нюансов в заголовке не замечает?