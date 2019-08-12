Ещё пять человек попали в больницу

«Встали в мёртвую пробку»: два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Новосибирск — Барнаул

Два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области недалеко от посёлка Посевная.



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