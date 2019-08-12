«Встали в мёртвую пробку»: два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Новосибирск — Барнаул

Немного печальной статистики от Госавтоинспекции: за первую половину 2019 года в ДТП на территории Новосибирской области погибли 93 человека. При этом, по данным автоинспекторов, смертность на трассах гораздо выше, чем в городе.
«Я пребываю в легком шоке от всего увиденного. Я сам помогал грузить пострадавших, и до сих пор лица людей в глазах», — сообщил ещё один свидетель, побывавший на месте происшествия.
Он уточнил, что подъехал к разбитым машинам через пару минут после ДТП и не видел самого момента столкновения, но слышал от очевидцев, что водитель «Сузуки» перестраивался в свой ряд после обгона и столкнулся со встречной машиной.
На фото с последствиями ДТП отчётливо видно, что по крайней мере у одной из разбитых машин новосибирские номера.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили состояние пострадавших в ДТП.
«Один человек в очень тяжёлом состоянии. Остальные в тяжёлом состоянии, все в шоке. Два человека в реанимации находятся, два переведены в хирургическое отделение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе минздрава Новосибирской области.
Ещё одно фото с места ДТП от паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».
Пострадавших в ДТП развезли по ближайшим больницам.
«Пострадало всего 7 человек. Два погибло в результате ДТП. Четверо пострадавших были эвакуированы в Черепановскую центральную районную больницу. Один человек в Линёвскую больницу. Всего было задействовано шесть автомобилей скорой помощи», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе минздрава Новосибирской области.
«Было четыре экипажа ДПС, четыре скорых, пожарная машина. Одна пожарная встретилась нам после того, как мы проехали место ДТП», — передаёт ещё одна очевидица.
«Картина страшная. Была пробка, думали, опять дорогу делают. Мимо пролетели два экипажа ДПС — тогда поняли, что, наверное, авария. Стали подъезжать — и стало страшно: слева женщина лежала без движения, вторая на боку вся в крови, справа на обочине в кювете лежали мужчина с женщиной без движения», — сообщила корреспонденту НГС свидетельница случившегося.
Смертельное ДТП случилось почти в ста километрах от Новосибирска.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.
Столкновение было лобовым, сообщил в переписке ещё один очевидец. По его наблюдениям, один из погибших — пожилой мужчина — был одет в яркий жилет, «как у дорожной службы».
«Едем на Алтай, резко встали в пробку, не доезжая поселка. Пробка мёртвая. Промчалась скорая, вышли из машины — метрах в 100 авария. Вроде три скорых были на месте, на обочине медики оказывали помощь кому-то, пожарка одна уже была, вторая позже подъехала. Проезжали мимо — женщина и мужчина, взрослые, лежали на земле, оба накрыты с головой. На обочине медики продолжали свою работу по оказанию помощи кому-то», — рассказала корреспонденту НГС в переписке одна из свидетельниц.
Очевидцы, проезжавшие мимо места ДТП, сообщают в соцсетях, что к месту аварии тянется многокилометровая пробка.
Это подтверждают и данные «Яндекс.Карт».
В ГИБДД пока не располагают информацией о том, какие именно травмы получили пострадавшие. Сейчас на месте ДТП работают полицейские — они выясняют обстоятельства случившегося и делают всё возможное, чтобы быстрее убрать машины с проезжей части, добавили в областном управлении Госавтоинспекции.
«В результате происшествия погибли два пассажира Suzuki Grand Vitara — это мужчина и женщина. С травмами [в больницу] доставлены оба водителя, пассажир-женщина из автомобиля "Сузуки" и две женщины из автомобиля "Мазда"», — уточнил Константин Шкабарня.
По предварительным данным, 62-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 92-м километре автодороги Р-256 «при неустановленных обстоятельствах» столкнулся со встречной Mazda MPV под управлением 37-летнего водителя, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.