В НГТУ придумали 200-килограммовый прибор для реабилитации после инсульта

«Сложная конструкция содержит подвижные платформы с тремя степенями свободы для крепления ступней и голеней пациента, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла, на которой в специальной обвязке размещен пациент, и которая частично компенсирует его вес, и вертикальный портал для присоединения всех элементов. Все компоненты подвижные и управляемые по заданной программе», — рассказал Юрий Лобанов.

Как рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, механизмы комплекса с помощью электроприводов разгружают пациента и помогают ему в тренировке навыков ходьбы.

В Новосибирском государственном техническом университете разработали механический комплекс для реабилитации после инсульта — вес устройства составляет 200 килограммов.

Система работает под управлением программы, которая настраивает платформы на соответствующие ходьбе движения. Эти же движения через платформу передаются пациенту.

«Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки. Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется», — цитирует пресс-служба НГТУ доцента кафедры теоретической и прикладной информатики Алексея Цыгулина.

Такая методика восстановления помогает сократить период реабилитация в два раза: с полугода до нескольких месяцев.

Испытания системы проходили совместно с врачами Бердского реабилитационного центра и клиники «Движение». Врачи подтвердили, что система помогает восстановить двигательные функции человека после инсульта.

Стоимость машины составляет от 2 до 3 миллионов рублей: намного дешевле зарубежных аналогов.