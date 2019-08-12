Мэрия потребовала открыть школу искусств в здании СТО с барбершопом

В здании сейчас работают автосервис, автомойка, лаундж-бар и барбершоп
Фото: google.com/maps
В мэрии Новосибирска проверили земельный участок на 1-м Мочищенском шоссе, 3/1, на котором вместо школы искусств построили СТО с барбершопом. Теперь власти требуют, чтобы на этой земле работала именно художественная школа, как того требовало назначение земельного участка и выданное в 2012 году разрешение на строительство.
Проверку участка в мэрии провели после публикации НГС.
«По результатам проведенного обследования были выявлены нарушения условий договора аренды, допущенные со стороны арендаторов, выразившиеся в использовании земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования», — рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений в ответ на запрос НГС.
Арендаторам специалисты департамента отправили досудебное уведомление «об устранении допущенных нарушений в срок до 9 сентября 2019 года путём приведения вида разрешенного использования в соответствие с правоустанавливающими документами на землю».
Если требования мэрии не будут выполнены, то она грозит подать на арендаторов земли иск в арбитражный суд.
Опрошенные корреспондентом НГС собственники здания на момент публикации уведомление из мэрии не получили, но при этом уверены, что с документами у них всё в порядке.
«У нас зонирование ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения. — Прим. ред). ОД-1 целиком позволяет использовать землю в качестве мастерской по ремонту автомобилей и прочих, прочих вещей. Там кафе и так далее и тому подобное, там моментов очень много», — рассказал корреспонденту НГС один из собственников зданий, который представился Евгением.
Он объяснил, что вместе с другими собственниками купил уже готовое здание, когда оно было построено и введено в эксплуатацию. Как сообщал НГС, разрешение выдали в 2012 году компании «Центр города», в 2015 году его продлили, а ещё через два года эту компанию ликвидировали.
Здание школы искусств, автономный источник теплоснабжения, которые входили в первый этап строительства объекта, были введены в эксплуатацию 30 июля 2015 года, подтвердили в мэрии. «При вводе указанного объекта был осуществлен его осмотр, в ходе которого подтвердилось его соответствие проектной документации», — утверждают в мэрии Новосибирска.
Сейчас в здании работают — автосервис, автомойка, лаундж-бар и барбершоп.
«Мы не выходим за рамки ОД-1. Так же мы можем сейчас, если мы как физлица владеем собственностью определённой, мы же можем там сегодня школу открыть, завтра понимаем, что школа не пошла — открыть СТО, потом опять школа, это же не какое-то бюджетное предприятие было. Это было как бы коммерческое абсолютно направление», — добавил один из собственников здания на Мочищенском шоссе.
В Новосибирске регулярно возникают ситуации, когда построенное здание вдруг внезапно меняет свое назначение на совершенно иное. Казалось бы, выдавали разрешение на строительство автостоянки, а по факту после окончания строительства на месте автостоянки появился ангар, куда машины при всём желании никак не поставить. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил 5 новых таких зданий, по внешнему виду которых практически невозможно догадаться, что это изначально планировалось по документам.