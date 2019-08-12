Мэрия потребовала открыть школу искусств в здании СТО с барбершопом

В мэрии Новосибирска проверили земельный участок на 1-м Мочищенском шоссе, 3/1, на котором вместо школы искусств построили СТО с барбершопом. Теперь власти требуют, чтобы на этой земле работала именно художественная школа, как того требовало назначение земельного участка и выданное в 2012 году разрешение на строительство. Проверку участка в мэрии провели после публикации НГС. «По результатам проведенного обследования были выявлены нарушения условий договора аренды, допущенные со стороны арендаторов, выразившиеся в использовании земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования», — рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений в ответ на запрос НГС.

Арендаторам специалисты департамента отправили досудебное уведомление «об устранении допущенных нарушений в срок до 9 сентября 2019 года путём приведения вида разрешенного использования в соответствие с правоустанавливающими документами на землю». Если требования мэрии не будут выполнены, то она грозит подать на арендаторов земли иск в арбитражный суд. Опрошенные корреспондентом НГС собственники здания на момент публикации уведомление из мэрии не получили, но при этом уверены, что с документами у них всё в порядке. «У нас зонирование ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения. — Прим. ред). ОД-1 целиком позволяет использовать землю в качестве мастерской по ремонту автомобилей и прочих, прочих вещей. Там кафе и так далее и тому подобное, там моментов очень много», — рассказал корреспонденту НГС один из собственников зданий, который представился Евгением. Он объяснил, что вместе с другими собственниками купил уже готовое здание, когда оно было построено и введено в эксплуатацию. Как сообщал НГС, разрешение выдали в 2012 году компании «Центр города», в 2015 году его продлили, а ещё через два года эту компанию ликвидировали.