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Елена Громкова

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Елена Громкова

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«Сами смотрите на пробки за такие деньги»: новосибирцы — о новом колесе обозрения на набережной

НГС публикует самые яркие комментарии горожан об открытии нового колеса — некоторым не понравилось

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На строительство колеса ушло 200 миллионов рублей

Фото: Александр Ощепков / НГС

На прошлой неделе в Новосибирске на Михайловской набережной заработало новое колесо обозрения. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона.

Всё разнообразие откликов читатели НГС оставили в комментариях под материалами о колесе обозрения. Приводим самые яркие комментария. С какими согласитесь вы?

«350 рублей? Да вы обалдели! Красная цена 150 в рабочие дни, а в выходные — 200. Не больше!»

Согласны ли вы с автором утверждения?

    «Мне кажется, красивее всего на колесе будет уже в темноте кататься. Кому как, а я люблю огни ночного города. Даже на такси люблю по ночному городу ездить. Сидишь, расслабившись, и смотришь на все эти огни».

    Согласны ли вы с автором утверждения?

      «Многие скептики недооценивают желания современных людей покрасоваться на высоте и выложить фотографии. Будут и очереди по 6 человек в кабину, и за 5 тысяч невесты с шампанским».

      Согласны ли вы с автором утверждения?

        «Морально устаревшее развлечение. Весь город застроен высотками. В чем смысл платить, когда у тысяч людей из окон виды не хуже. Разве что деревенским интересно будет, у них на родине такого нет».

        Согласны ли вы с автором утверждения?

          «За 300 рублей смотреть на пробки? Да сами катайтесь!»

          Согласны ли вы с автором утверждения?

            «Слишком мало условий при покупке билета, предлагаю ввести тариф в зависимости от фазы луны, силы ветра, веса посетителя, а также от его семейного положения».

            На кассе аттракциона висит довольно длинный прейскурант — по нему можно потратить на катание и 300 рублей, и 5000 рублей.

            Согласны ли вы с утверждением автора?

            На кассе аттракциона висит довольно длинный прейскурант — по нему можно потратить на катание и 300 рублей, и 5000 рублей.<br /><br />Согласны ли вы с утверждением автора?

              «Эх, не догадались пол в кабинках тоже прозрачным сделать!»

              Согласны ли вы с автором утверждения?

              Согласны ли вы с автором утверждения?

                «В переход "Река" поднимитесь рядом — увидишь столько же, высота та же. Ноль рублей».

                Согласны ли вы с автором утверждения?

                  «Лучше бы потратили эти 200 млн на озеленение этого грязного серого города».

                  Согласны ли вы с этим мнением?

                    «Я на старом колесе ребенка не катал — потому что дорого, а на новом — уж тем более. 3 человека по 300 — лучше пусть ребенок 6–7 раз прокатится на других каруселях или сходит в театр 3 раза».

                    Согласны ли вы с этим мнением? 

                      «Есть у нас ущербные горожане, вечно недовольны».

                      Согласны ли вы с этим утверждением?

                        Один из комментаторов представился Романом Казаком — директором компании ООО «Круг», которая владеет аттракционом, — и сделал недовольным комментаторам заманчивое предложение.

                        «Уважаемые комментаторы НГС!

                        От лица руководства колеса обозрения приглашаю посетить колесо обозрения за счет компании следующих лиц:

                        — Короля НГС,

                        — Отца всея,

                        — Директора завода,

                        — Ржаку,

                        — Еlka.

                        Прекрасно понимая, что у этих людей постоянные материальные трудности, наша компания БЕСПЛАТНО предоставит им кабинку на сутки, а также обеспечит их горячим питанием на выбор: "Ролтон" со вкусом говядины или "Ролтон" со вкусом курицы».

                        Однако бизнесмен Роман Казак в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что не имеет к этому предложению и комментарию никакого отношения.

                        Поддержали бы вы решение, если бы его действительно принял Роман Казак? 

                        Поддержали бы вы решение, если бы его действительно принял Роман Казак? 

                          «Дорого? Велком на крышу многоэтажки. Там обозрение бесплатное. Если для вас 300 рублей — это неподъемная сумма, то не нужно говорить про других. Ну и ещё: никто никого туда силой не гонит».

                          Согласны ли вы с этим утверждением?

                            Посмотреть подробный репортаж с открытия колеса обозрения можно в этом материале.

                            Согласны с автором?

                              Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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                              колесо обозрения

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                              Ириска
                              13 авг 2019 в 08:16

                              Ну 600 рублей на двоих за 5 минут посмотреть на пробки с высоты... Сами-то как думаете?))

                              ыыы
                              13 авг 2019 в 08:30

                              Дорого. Ну например, прокатиться на канатной дороги в Москве от Воробьевых гор до Лужников стоит от 150 до 250 руб. в зависимости от дня недели. При этом это очень дорогое оборудование, внутри кабинки выглядят очень круто, в отличии от этого колеса, видимо сваренного работягами на 2-й Станционной.

                              13 авг 2019 в 08:34

                              Вообще-то, самое правильно - спросить о впечатлениях тех, кто прокатился на колесе. Но для этого же надо вылезти из редакции и сесть на метро...