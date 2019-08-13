«Сами смотрите на пробки за такие деньги»: новосибирцы — о новом колесе обозрения на набережной

На строительство колеса ушло 200 миллионов рублей

На прошлой неделе в Новосибирске на Михайловской набережной заработало новое колесо обозрения. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона. Всё разнообразие откликов читатели НГС оставили в комментариях под материалами о колесе обозрения. Приводим самые яркие комментария. С какими согласитесь вы? «350 рублей? Да вы обалдели! Красная цена 150 в рабочие дни, а в выходные — 200. Не больше!»

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«Мне кажется, красивее всего на колесе будет уже в темноте кататься. Кому как, а я люблю огни ночного города. Даже на такси люблю по ночному городу ездить. Сидишь, расслабившись, и смотришь на все эти огни».

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«Многие скептики недооценивают желания современных людей покрасоваться на высоте и выложить фотографии. Будут и очереди по 6 человек в кабину, и за 5 тысяч невесты с шампанским».

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«Морально устаревшее развлечение. Весь город застроен высотками. В чем смысл платить, когда у тысяч людей из окон виды не хуже. Разве что деревенским интересно будет, у них на родине такого нет».

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«За 300 рублей смотреть на пробки? Да сами катайтесь!»

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«Слишком мало условий при покупке билета, предлагаю ввести тариф в зависимости от фазы луны, силы ветра, веса посетителя, а также от его семейного положения».

На кассе аттракциона висит довольно длинный прейскурант — по нему можно потратить на катание и 300 рублей, и 5000 рублей.



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«Эх, не догадались пол в кабинках тоже прозрачным сделать!»

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«В переход "Река" поднимитесь рядом — увидишь столько же, высота та же. Ноль рублей».

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«Лучше бы потратили эти 200 млн на озеленение этого грязного серого города».

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«Я на старом колесе ребенка не катал — потому что дорого, а на новом — уж тем более. 3 человека по 300 — лучше пусть ребенок 6–7 раз прокатится на других каруселях или сходит в театр 3 раза».

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«Есть у нас ущербные горожане, вечно недовольны».



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Один из комментаторов представился Романом Казаком — директором компании ООО «Круг», которая владеет аттракционом, — и сделал недовольным комментаторам заманчивое предложение. «Уважаемые комментаторы НГС! От лица руководства колеса обозрения приглашаю посетить колесо обозрения за счет компании следующих лиц: — Короля НГС, — Отца всея, — Директора завода, — Ржаку, — Еlka. Прекрасно понимая, что у этих людей постоянные материальные трудности, наша компания БЕСПЛАТНО предоставит им кабинку на сутки, а также обеспечит их горячим питанием на выбор: "Ролтон" со вкусом говядины или "Ролтон" со вкусом курицы». Однако бизнесмен Роман Казак в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что не имеет к этому предложению и комментарию никакого отношения.

Поддержали бы вы решение, если бы его действительно принял Роман Казак?

«Дорого? Велком на крышу многоэтажки. Там обозрение бесплатное. Если для вас 300 рублей — это неподъемная сумма, то не нужно говорить про других. Ну и ещё: никто никого туда силой не гонит».

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Посмотреть подробный репортаж с открытия колеса обозрения можно в этом материале.

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