Новосибирские водители стали чаще сбегать после ДТП

Новосибирская автоинспекция подсчитала, сколько водителей с начала 2019 года сбежало после столкновений на дорогах.



«У нас 2083 столкновения с материальным ущербом, где водители скрылись с места происшествия. За прошлый год у нас 1666. <...> Раскрываемость ДТП с материальным ущербом — 83%. В прошлом году процент раскрываемости был 75. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они всё-таки не скрывались с места происшествия, а водители, которые видят, что произошло, если они стали свидетелями, хотелось бы, чтобы они всё-таки оставляли свои данные либо номер виновника либо пострадавшему, либо ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.