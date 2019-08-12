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Происшествия

Новосибирские водители стали чаще сбегать после ДТП

Автоинспекция попросила водителей быть дисциплинированнее

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Автоинспекторы отыскали раскрыли больше 40 ДТП, несмотря на бегство виновников с места аварий

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская автоинспекция подсчитала, сколько водителей с начала 2019 года сбежало после столкновений на дорогах.

«У нас 2083 столкновения с материальным ущербом, где водители скрылись с места происшествия. За прошлый год у нас 1666. <...> Раскрываемость ДТП с материальным ущербом — 83%. В прошлом году процент раскрываемости был 75. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они всё-таки не скрывались с места происшествия, а водители, которые видят, что произошло, если они стали свидетелями, хотелось бы, чтобы они всё-таки оставляли свои данные либо номер виновника либо пострадавшему, либо ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

Кроме этого, водители в этом году часто оставляли места аварий, в которых пострадали или погибли люди. 

«За 7 месяцев 2019 года произошло уже 51 ДТП, где два человека погибли и ещё 51 человек получил травмы различной степени тяжести. <…> Из них раскрыто 43 факта», — привёл Савченков статистику аварий, участники которых скрылись с места происшествия.

Например, 7 августа автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой кофте, который сбил женщину на Ватутина. А 4 августа на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
12 авг 2019 в 18:08

У большинства нет ОСАГО, вот и сбегают. Тут и думать нечего.

Фото пользователя
12 авг 2019 в 18:07

Народ, за который стыдно.

Qwerty
12 авг 2019 в 17:59

Не удивлен. Наркоманы да алкоголики же кругом... Особенно на прульках.