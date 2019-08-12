Новосибирские водители стали чаще сбегать после ДТП

Автоинспекторы отыскали раскрыли больше 40 ДТП, несмотря на бегство виновников с места аварий
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская автоинспекция подсчитала, сколько водителей с начала 2019 года сбежало после столкновений на дорогах.
«У нас 2083 столкновения с материальным ущербом, где водители скрылись с места происшествия. За прошлый год у нас 1666. <...> Раскрываемость ДТП с материальным ущербом — 83%. В прошлом году процент раскрываемости был 75. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы они всё-таки не скрывались с места происшествия, а водители, которые видят, что произошло, если они стали свидетелями, хотелось бы, чтобы они всё-таки оставляли свои данные либо номер виновника либо пострадавшему, либо ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Кроме этого, водители в этом году часто оставляли места аварий, в которых пострадали или погибли люди.
«За 7 месяцев 2019 года произошло уже 51 ДТП, где два человека погибли и ещё 51 человек получил травмы различной степени тяжести. <…> Из них раскрыто 43 факта», — привёл Савченков статистику аварий, участники которых скрылись с места происшествия.
Например, 7 августа автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой кофте, который сбил женщину на Ватутина. А 4 августа на Красном проспекте в Новосибирске иномарка сбила дорожного рабочего, врезалась в попутную машину и скрылась с места аварии.