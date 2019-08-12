Автоинспекторы поймали в Новосибирске больше 120 водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД провели на улицах Новосибирска рейд, посвящённый безопасности детей — они останавливали машины, в которых возят детей.

По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок-пассажир» проходил с 9 по 12 августа.

«Всего было выявлено [с этим нарушением] 124 водителя. Под данную статью попадают водители, которые перевозят детей до 7 лет без автокресла и с 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.