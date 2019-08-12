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Дороги и транспорт

Автоинспекторы поймали в Новосибирске больше 120 водителей с детьми

Их оштрафовали за отсутствие автокресел и перевозку маленьких детей на переднем сиденье

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Инспекторы проверяли машины, в которых перевозили детей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сотрудники ГИБДД провели на улицах Новосибирска рейд, посвящённый безопасности детей — они останавливали машины, в которых возят детей.

По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок-пассажир» проходил с 9 по 12 августа.

«Всего было выявлено [с этим нарушением] 124 водителя. Под данную статью попадают водители, которые перевозят детей до 7 лет без автокресла и с 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Как ранее сообщали в ГИБДД, акцию решили провести из-за возросшего количества ДТП, в которых пострадали дети.

Днём в среду, 7 августа, на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух подростков на пешеходном переходе — с места аварии детей увезли в больницу.

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КОММЕНТАРИИ (4)

ЫЫЫ
12 авг 2019 в 14:22

Какой-то двусмысленный заголовок...

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12 авг 2019 в 14:27

это фигня. а многие водители садят своих детей себе на колени и дают порулить. а ели подушка выстрелит?

12 авг 2019 в 14:26

"и с 7 до 12 лет на переднем сиденье автомобиля"
Так в кресле можно на переднем сиденье независимо от возраста ребенка.