Недовольная тарифом пассажирка такси закатила скандал в полиции и получила срок

Пассажирка такси получила условный срок за оскорбление полицейских и удар по лицу одного из них — приговор в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд над 65-летней пенсионеркой, которая обматерила полицейских и ударила одного из них по лицу. Происшествие случилось в ночь на 13 апреля 2019 года. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая начала оскорблять полицейских ещё возле дома № 81 по улице Гастрономической, когда сидела в машине такси вместе с дочерью, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. По словам помощника прокурора, на стадии следствия пенсионерка пояснила, а её дочь подтвердила, что они вместе ехали на такси с торжественного мероприятия. Машину для них заказала родственница.



«О цене поездки им не было известно. Когда они уже находились в автомобиле такси и следовали к пункту назначения, у них с водителем произошёл диалог по поводу цены поездки. Они не сошлись в цене, в связи с чем произошёл конфликт дальнейший словесный. Во время этого конфликта водитель остановился и вызвал сотрудников полиции», — привела показания пассажирок Наталья Харитонова. При этом, по её словам, сам таксист в своих показаниях пояснил, что полицейских вызвал не он, а вторая сторона конфликта. «Когда сотрудники полиции приехали, водитель сразу вышел из автомобиля и по требованию одного из сотрудников полиции прошёл в патрульный автомобиль и начал давать пояснения. Сотрудники полиции также попросили выйти из автомобиля <…> мать и дочь и также дать пояснения по данному факту, однако они отказались покидать автомобиль, в связи с чем и произошёл дальнейший конфликт. Они начали оскорблять сотрудников грубой нецензурной бранью, так как посчитали, что сотрудники действуют неправомерно, что водитель такси был неправ, высказывая требования о цене поездки, которая, по их мнению, была завышена», — описала происшествие помощник прокурора Первомайского района.