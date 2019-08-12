Недовольная тарифом пассажирка такси закатила скандал в полиции и получила срок

Пассажирка такси получила условный срок за оскорбление полицейских и удар по лицу одного из них — приговор в законную силу ещё не вступил
Фото: Густаво Зырянов, Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске завершился суд над 65-летней пенсионеркой, которая обматерила полицейских и ударила одного из них по лицу.
Происшествие случилось в ночь на 13 апреля 2019 года. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая начала оскорблять полицейских ещё возле дома
По словам помощника прокурора, на стадии следствия пенсионерка пояснила, а её дочь подтвердила, что они вместе ехали на такси с торжественного мероприятия. Машину для них заказала родственница.
«О цене поездки им не было известно. Когда они уже находились в автомобиле такси и следовали к пункту назначения, у них с водителем произошёл диалог по поводу цены поездки. Они не сошлись в цене, в связи с чем произошёл конфликт дальнейший словесный. Во время этого конфликта водитель остановился и вызвал сотрудников полиции», — привела показания пассажирок Наталья Харитонова.
При этом, по её словам, сам таксист в своих показаниях пояснил, что полицейских вызвал не он, а вторая сторона конфликта.
«Когда сотрудники полиции приехали, водитель сразу вышел из автомобиля и по требованию одного из сотрудников полиции прошёл в патрульный автомобиль и начал давать пояснения. Сотрудники полиции также попросили выйти из автомобиля <…> мать и дочь и также дать пояснения по данному факту, однако они отказались покидать автомобиль, в связи с чем и произошёл дальнейший конфликт. Они начали оскорблять сотрудников грубой нецензурной бранью, так как посчитали, что сотрудники действуют неправомерно, что водитель такси был неправ, высказывая требования о цене поездки, которая, по их мнению, была завышена», — описала происшествие помощник прокурора Первомайского района.
По данным прокуратуры, после этого пассажирок такси увезли в отдел полиции. В фойе дежурной части пенсионерка продолжила оскорблять полицейских. Эта сцена происходила при понятых, которых сотрудники пригласили, чтобы досмотреть задержанную. Кроме того, тут же, в фойе, она ударила одного из полицейских рукой по лицу.
В итоге сибирячка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в «оскорблении представителей власти» (ст. 319 УК РФ) и в «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.
Как уточнила Наталья Харитонова, в суде пассажирка такси свою вину полностью признала, при этом показания как она, так и её дочь давать отказались. Сегодня Первомайский районный суд Новосибирска приговорил пенсионерку к 1 году 6 месяцам 10 дням лишения свободы условно. Также на этой неделе мировой судья рассмотрит уголовное дело в отношении её дочери — оно возбуждено по ст. 319 УК РФ.
Ранее Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум посетительницам кафе, которые сначала устроили пьяный дебош, а потом напали на приехавших за ними полицейских.