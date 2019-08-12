На площади Маркса появилась избушка с новозеландскими пирогами

Особенность новозеландских пирогов в в том, что в начинке много густого соуса

Пироговая Maori открылась в одном из павильонов, установленных между торговым комплексом «Гранит» и многоуровневой парковкой на Покрышкина, 6 на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. В заведении продают только одно блюдо — новозеландские пироги.

Павильоны оформлены в виде избушек с резными причепинами — в русской архитектуре так называются доски на фасаде избы, защищающие от влаги торцы брёвен. Внутри есть всего три высоких табурета за длинным столом-полкой у окна, половина помещения занята стойкой.



Пироговая заняла одну из «избушек» между парковкой и торговым комплексом «Гранит» Фото: Стас Соколов / НГС

В меню только так называемые новозеландские пироги — высокие, сделанные из слоёного теста и с большим количеством начинки, пропитанной соусом. Сейчас в Maori шесть видов пирогов — три сытных (с мясным фаршем, курятиной и ветчиной с сыром) и три сладких (яблоко с корицей, шоколад и сгущенка). Все стоят одинаково — 85 рублей за штуку.

Создатель Maori Татьяна Гладких говорит, что познакомилась с новозеландскими пирогами ещё четыре года назад и настолько загорелась идеей наладить их производство, что даже съездила в Новую Зеландию. При этом она признает, что пока стесненные условия первой точки не позволяют делать пироги так, как их делают на их родине.



Татьяна Гладких хочет приучить новосибирцев к необычной выпечке Фото: Стас Соколов / НГС

«В Новой Зеландии эти пироги не покупают готовыми, их пекут под заказ. Поэтому они получаются одновременно сочными внутри и хрустящими снаружи. У нас здесь просто некуда было поставить и печь, и расстоечный шкаф, потому мы пока печем их в другом месте, а здесь разогреваем в микроволновке. Но сейчас мы как раз дорабатываем технологию, чтобы греть их в небольшой духовке на камне, чтобы они выглядели только что испеченными», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Гладких.



Единственный проект в Сибири, специализирующийся на новозеландских пирогах, сейчас работает в Иркутске. В этом формате работает сеть, которая так и называется — «Новозеландские пироги». Сейчас у этой компании только две точки. Название новосибирского заведения — имя коренного народа Новой Зеландии.