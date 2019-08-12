На площади Маркса появилась избушка с новозеландскими пирогами

Особенность новозеландских пирогов в в том, что в начинке много густого соуса
Фото: Стас Соколов / НГС
Пироговая Maori открылась в одном из павильонов, установленных между торговым комплексом «Гранит» и многоуровневой парковкой на Покрышкина, 6 на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. В заведении продают только одно блюдо — новозеландские пироги.
Павильоны оформлены в виде избушек с резными причепинами — в русской архитектуре так называются доски на фасаде избы, защищающие от влаги торцы брёвен. Внутри есть всего три высоких табурета за длинным столом-полкой у окна, половина помещения занята стойкой.
В меню только так называемые новозеландские пироги — высокие, сделанные из слоёного теста и с большим количеством начинки, пропитанной соусом. Сейчас в Maori шесть видов пирогов — три сытных (с мясным фаршем, курятиной и ветчиной с сыром) и три сладких (яблоко с корицей, шоколад и сгущенка). Все стоят одинаково — 85 рублей за штуку.
Создатель Maori Татьяна Гладких говорит, что познакомилась с новозеландскими пирогами ещё четыре года назад и настолько загорелась идеей наладить их производство, что даже съездила в Новую Зеландию. При этом она признает, что пока стесненные условия первой точки не позволяют делать пироги так, как их делают на их родине.
«В Новой Зеландии эти пироги не покупают готовыми, их пекут под заказ. Поэтому они получаются одновременно сочными внутри и хрустящими снаружи. У нас здесь просто некуда было поставить и печь, и расстоечный шкаф, потому мы пока печем их в другом месте, а здесь разогреваем в микроволновке. Но сейчас мы как раз дорабатываем технологию, чтобы греть их в небольшой духовке на камне, чтобы они выглядели только что испеченными», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Гладких.
Единственный проект в Сибири, специализирующийся на новозеландских пирогах, сейчас работает в Иркутске. В этом формате работает сеть, которая так и называется — «Новозеландские пироги». Сейчас у этой компании только две точки. Название новосибирского заведения — имя коренного народа Новой Зеландии.
В самой Новой Зеландии и Австралии это блюдо называется просто мясной пирог (на английском — meat pie) и готовится, как правило, из слоёного теста с начинкой из тушёного мяса в мясной подливе.
Несмотря на то что пироги довольно распространенное блюдо, пироговая как формат в Новосибирске практически отсутствует. Единственное заведение, которое позиционируется именно так — это питерское кафе «Штолле», открытое в Новосибирске по франчайзингу. В целом же, по данным 2ГИС, в городе 1043 организации (включая службы доставки и полноценные рестораны), предлагающие это блюдо. Среди сравнительно новых заметных проектов можно отметить сеть «Да будет хлеб!», которую развивают владельцы хлебокомбината «Инской».