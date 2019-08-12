И опять жара: в Новосибирск возвращается тепло

«Снова лето поворачивает на жару, после небольшой аномалии холода — 10-го числа температура была ниже нормы на 1–3 градуса. Мы сейчас снова попадаем в область высокого атмосферного давления, в гребень, юго-западный вынос. И снова в ближайшие три дня температура будет повышаться», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — к среде, 14 августа, температура в регионе снова поднимется до +30 градусов.

Завтра, 13 августа, по области ожидается 23–28 градусов тепла, а послезавтра, 14 августа, — 25–30 градусов.

«Но вместе с тем, если завтра в области высокого давления мы осадков не предполагаем, в утренние часы — туманы, то, начиная с послезавтрашнего дня в связи с выходом южной циклоничности могут начаться отдельные грозовые ливневые дожди с порывистыми ветрами, и, в общем-то, мы предполагаем даже в городе 15-го числа вероятность грозового дождя днём», — уточнил Ягудин.

На прошлой неделе через область прошло несколько холодных фронтов, первый — в четверг, 8 августа, после этого прошёл дождь и температура снизилась по сравнению с аномально жаркой неделей.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

