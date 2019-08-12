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Лето

И опять жара: в Новосибирск возвращается тепло

Температура будет расти три дня подряд, а потом придут дожди с грозами

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Небольшая аномалия холода ненадолго сменится жарой

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — к среде, 14 августа, температура в регионе снова поднимется до +30 градусов. 

«Снова лето поворачивает на жару, после небольшой аномалии холода — 10-го числа температура была ниже нормы на 1–3 градуса. Мы сейчас снова попадаем в область высокого атмосферного давления, в гребень, юго-западный вынос. И снова в ближайшие три дня температура будет повышаться», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Завтра, 13 августа, по области ожидается 23–28 градусов тепла, а послезавтра, 14 августа, — 25–30 градусов.

«Но вместе с тем, если завтра в области высокого давления мы осадков не предполагаем, в утренние часы — туманы, то, начиная с послезавтрашнего дня в связи с выходом южной циклоничности могут начаться отдельные грозовые ливневые дожди с порывистыми ветрами, и, в общем-то, мы предполагаем даже в городе 15-го числа вероятность грозового дождя днём», — уточнил Ягудин.

На прошлой неделе через область прошло несколько холодных фронтов, первый — в четверг, 8 августа, после этого прошёл дождь и температура снизилась по сравнению с аномально жаркой неделей.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (7)

жэка
12 авг 2019 в 14:21

не верьте, не будет 14 августа минус 25-30

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12 авг 2019 в 14:20

На Обском водохранилище вода цветет. Уже не покупаешься. Остаются только фонтаны.

12 авг 2019 в 14:16

На прошлой неделе не угадали про похолодание с грозами. Надеются, что на этот-то раз уж зайдет?)))