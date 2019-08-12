«Тотальный диктант» выпустил книгу о «волшебных таблетках» для деловых людей

Авторами книги стали Ольга Северская и Лариса Селезнёва. Северкая — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, известная также в качестве автора и ведущей программы «Говорим по-русски!» на радио «Эхо Москвы». Селезнёва — доктор филологических наук, доцент Российского государственного социального университета, бизнес-тренер, в числе клиентов которого администрация президента РФ, ПАО «Газпром», «Макдоналдс» и так далее.

Как рассказала корреспонденту НГС директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, идея издать эту книгу под брендом «Тотального диктанта» появилась в декабре прошлого года.



«Идея такой книги у Ольги Северской с Ларисой Селезнёвой была чуть раньше: они как раз думали, как и где её издать. В это время мы встретились на педагогическом форуме в Сочи, и зашёл разговор о том, что у "Тотального диктанта" планировалось на тот момент уже две книги к выходу, и мы договорились о такой форме сотрудничества. Мы понимаем, что такая книга точно будет востребована участниками "Тотального диктанта", потому что многие после диктанта подтягивают грамотность на наших подготовительных курсах — ежегодно и бесплатно», — добавила Ребковец.



Ольга Ребковец считает, что эта книга точно поможет людям быть грамотными. Она будет состоять из двух частей: одна из них посвящена письменной коммуникации, вторая — устной. 24 августа книга выйдет из типографии, затем поступит в продажу.



Ольга Северская написала у себя на странице в Facebook, о чём эта книга: «О чем книга? О нормах и трендах в современной бизнес-коммуникации. О том, почему не работают, казалось бы, удобные шаблоны, как вести себя с разными собеседниками, как стать ярким оратором, как писать письма — деловые и "по делу", о письменном "дресс-коде" и правилах вежливости... Еще мы добавили small talks по-русски — чтобы не лезть за словом в карман».

