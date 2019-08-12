Над Новосибирском начал летать жёлтый вертолёт с врачами

В Новосибирской области начал летать вертолёт санитарной авиации Ми-8, который перевозит тяжелобольных пациентов.

«С пятницы начала работу санавиация, было осуществлено шесть вылетов в районы области», — сообщил на оперативном совещании у губернатора министр здравоохраненения Новосибирской области Константин Хальзов.

Читатель НГС сообщил в редакцию, что в конце прошлой недели видел жёлтый Ми-8 около мотодрома за типографией «Советская Сибирь» в Кировском районе города. Сообщения о новых полётах вертолёта в этом же районе в редакцию приходили и сегодня, 12 августа.