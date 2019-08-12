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Здоровье

Над Новосибирском начал летать жёлтый вертолёт с врачами

Его стали часто видеть возле «Советской Сибири»

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Вертолёты санавиации перевозят тяжелобольных пациентов

Фото: минздрав Новосибирской области

В Новосибирской области начал летать вертолёт санитарной авиации Ми-8, который перевозит тяжелобольных пациентов.

«С пятницы начала работу санавиация, было осуществлено шесть вылетов в районы области», — сообщил на оперативном совещании у губернатора министр здравоохраненения Новосибирской области Константин Хальзов.

Читатель НГС сообщил в редакцию, что в конце прошлой недели видел жёлтый Ми-8 около мотодрома за типографией «Советская Сибирь» в Кировском районе города. Сообщения о новых полётах вертолёта в этом же районе в редакцию приходили и сегодня, 12 августа. 

В июне 2019 года новосибирские врачи приняли первый вертолёт Ми-8. Всего область получит два вертолёта по федеральному проекту «Санитарная авиация». Это вертолёты российского производства, полностью оборудованные медицинской техникой. 

Видео: читатель НГС

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КОММЕНТАРИИ (24)

12 авг 2019 в 13:44

А что так можно было?

вопрос
12 авг 2019 в 13:53

Блин, вот это прорыв.Вот это достижение.В третьем городе России появилось аж два вертолета санавиации.Еще лет десять мудрого правления единой россии и самого, глядишь по Оби начнут ходить ,,Ракеты,, и ,,Кометы,,.А там не далеко и до того, что появяться вертолеты Гибдд, лесной пожарной охраны, сельхозавиация.

Непал
12 авг 2019 в 13:45

Не хотелось бы оказаться их пассажиром… но помощь это, безусловно, выведет на новый уровень