Красивые сибирячки в мокрых платьях сняли клип на музыку Вивальди

Съемки клипа проходил на берегу Обского моря под Новосибирском
Фото: vk.com/silenzium
Известная новосибирская группа Silenzium отчиталась о съёмках нового видеоклипа: скрипачки сыграли кавер на «Шторм» Антонио Вивальди.
Съёмки клипа проходили на берегу Обского моря в Новосибирской области, а деньги на клип музыканты собрали в интернете. Режиссёром клипа стал новосибирский фотограф и оператор Сергей Суховей.
«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.
Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.
Сергей Суховей
В прошлом году группа Silenzium выпустила трогательный клип на известную песню «Прекрасное далёко» — основное действие этого ролика разворачивается во времена пионерии.