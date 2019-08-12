Красивые сибирячки в мокрых платьях сняли клип на музыку Вивальди

Съемки клипа проходил на берегу Обского моря под Новосибирском

Известная новосибирская группа Silenzium отчиталась о съёмках нового видеоклипа: скрипачки сыграли кавер на «Шторм» Антонио Вивальди.

Деньги на съемки собирали среди фанатов через интернет Фото: vk.com/silenzium

Съёмки клипа проходили на берегу Обского моря в Новосибирской области, а деньги на клип музыканты собрали в интернете. Режиссёром клипа стал новосибирский фотограф и оператор Сергей Суховей.

Премьера клипа запланирована на конец августа Фото: vk.com/silenzium

«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.

На этот раз сибирячки сняли клип на произведение Антонио Вивальди «Шторм» Фото: vk.com/silenzium

Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.



Сергей Суховей