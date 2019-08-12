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Культура

Красивые сибирячки в мокрых платьях сняли клип на музыку Вивальди

Группа Silenzium сыграла «Шторм» на берегу Обского моря

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Съемки клипа проходил на берегу Обского моря под Новосибирском

Фото: vk.com/silenzium

Известная новосибирская группа Silenzium отчиталась о съёмках нового видеоклипа: скрипачки сыграли кавер на «Шторм» Антонио Вивальди.

Деньги на съемки собирали среди фанатов через интернет

Деньги на съемки собирали среди фанатов через интернет

Съёмки клипа проходили на берегу Обского моря в Новосибирской области, а деньги на клип музыканты собрали в интернете. Режиссёром клипа стал новосибирский фотограф и оператор Сергей Суховей.

Премьера клипа запланирована на конец августа

Премьера клипа запланирована на конец августа

«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.

На этот раз сибирячки сняли клип на произведение Антонио Вивальди «Шторм»

На этот раз сибирячки сняли клип на произведение Антонио Вивальди «Шторм»

Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.

Сергей Суховей

В прошлом году группа Silenzium выпустила трогательный клип на известную песню «Прекрасное далёко» — основное действие этого ролика разворачивается во времена пионерии.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Бакен Бард
12 авг 2019 в 12:53

И что, скрипкам водичка не вредит?

Типа патриот как все
12 авг 2019 в 12:52

Лучше конечно с мужчин , кто снял клип , под музыку классическую.. . ...в нашей Стране ограничен вкус... , нет перчику , ..задору нет !

12 авг 2019 в 12:49

А я ведь помню их пионерками)