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Недвижимость

Фэншуй за 11,5 миллиона: в Новосибирске выставили на продажу квартиру с огромным амуром на стене

Квартира занимает два этажа и находится рядом с Октябрьским рынком

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За отношениями в хозяйской спальне со стены внимательно следит огромная копия средневекового амура

Фото: N1.RU

Возле Октябрьского рынка Новосибирска выставили на продажу необычную двухуровневую квартиру, которая «сориентирована согласно древнему учению фэншуй». Квартира находится в доме на улице Ленинградской, 101 и стоит 11,5 миллиона рублей.

В картине, если верить объявлению, скрыт бар

В картине, если верить объявлению, скрыт бар

Площадь квартиры — почти 150 кв. м, она расположена на 10-м и 11-м этажах дома. По заверению продавца, на каждом из уровней есть кондиционеры и тёплый пол. Из гостиной с электрокамином можно выйти в зимний сад с панно, вмонтированным в пол, а в столовой в стену спрятан бар: «Просто надавите на любой край картины», - предлагают в описании.

На одной из лоджий пол украсили панно в морском стиле: судя по фото, его можно даже осветить

На одной из лоджий пол украсили панно в морском стиле: судя по фото, его можно даже осветить

На втором уровне обустроены три спальни, одна из которых сообщается с кабинетом. В одной из спален стена украшена панно с амуром — копией фрагмента картины «Амур, строгающий лук» 1535 года кисти итальянского художника Пармиджанино. Часть мебели, в частности, кухонный гарнитур и кровать в спальне, достанутся новым владельцам.

Среди вариантов квартир в продаже время от времени попадаются весьма необычные: среди них, в частности, квартира с огромными декоративными ушами на стене, которую продавали в 2015 году.

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КОММЕНТАРИИ (24)

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12 авг 2019 в 12:17

Панно на лоджии-миленько. Остальное-дичь какая-то, простите. Пестрота непонятная, кухня "вырви глаз". Про Амура вообще молчу

12 авг 2019 в 12:19

Маммма.. маммма..(шепотом)
В любом случае дорого для того района.

Марина
12 авг 2019 в 12:26

Редкая безвкусица