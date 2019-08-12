Фэншуй за 11,5 миллиона: в Новосибирске выставили на продажу квартиру с огромным амуром на стене

Возле Октябрьского рынка Новосибирска выставили на продажу необычную двухуровневую квартиру , которая «сориентирована согласно древнему учению фэншуй». Квартира находится в доме на улице Ленинградской, 101 и стоит 11,5 миллиона рублей.

Площадь квартиры — почти 150 кв. м, она расположена на 10-м и 11-м этажах дома. По заверению продавца, на каждом из уровней есть кондиционеры и тёплый пол. Из гостиной с электрокамином можно выйти в зимний сад с панно, вмонтированным в пол, а в столовой в стену спрятан бар: «Просто надавите на любой край картины», - предлагают в описании.

На одной из лоджий пол украсили панно в морском стиле: судя по фото, его можно даже осветить

На втором уровне обустроены три спальни, одна из которых сообщается с кабинетом. В одной из спален стена украшена панно с амуром — копией фрагмента картины «Амур, строгающий лук» 1535 года кисти итальянского художника Пармиджанино. Часть мебели, в частности, кухонный гарнитур и кровать в спальне, достанутся новым владельцам.



Среди вариантов квартир в продаже время от времени попадаются весьма необычные: среди них, в частности, квартира с огромными декоративными ушами на стене, которую продавали в 2015 году.