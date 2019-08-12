Видео: на самолёте S7 Airlines написали слово «Сибирь»

S7 Airlines обновила ливрею одного из своих самолётов — теперь на нём написано историческое название компании «Сибирь».

Фотографию самолёта Airbus A320 в обновлённой ливрее сделал авиаблогер Артём Каширин в аэропорту Минеральных Вод.

«Основные работы по обновлённой ливрее были в субботу, я снимал в субботу и воскресенье, вчера выкатили уже готовый самолётик», — сообщил корреспонденту НГС авиаблогер Артём Каширин.

По информации Каширина, самолёт в новой ливрее выполнит первый рейс из Минеральных Вод в московский Домодедово.