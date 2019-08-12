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Дороги и транспорт

Видео: на самолёте S7 Airlines написали слово «Сибирь»

К историческому имени авиакомпания вернулась из-за лесных пожаров

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Сегодня самолёт в новой ливрее прилетит в Домодедово

Фото: instagram.com/artemairplane

S7 Airlines обновила ливрею одного из своих самолётов — теперь на нём написано историческое название компании «Сибирь».

Фотографию самолёта Airbus A320 в обновлённой ливрее сделал авиаблогер Артём Каширин в аэропорту Минеральных Вод. 

«Основные работы по обновлённой ливрее были в субботу, я снимал в субботу и воскресенье, вчера выкатили уже готовый самолётик», — сообщил корреспонденту НГС авиаблогер Артём Каширин.

По информации Каширина, самолёт в новой ливрее выполнит первый рейс из Минеральных Вод в московский Домодедово.

Слово «Сибирь», выполненное тем же шрифтом, размещалось на фюзеляжах авиакомпании до 2008 года, когда S7 объявила о ребрендинге. Один из самолётов с прежним названием S7 стал памятником в новосибирском аэропорту Толмачёво. 

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временном возвращении к старому названию из-за лесных пожаров в Красноярском крае.

«S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания «Сибирь»" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. <...> С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям», — сообщалось на сайте компании. 

Посадки нового леса в Сибири начнутся уже осенью — на них пойдут деньги, которые внесут в фонд «Посади лес» жертвователи, в том числе пассажиры авиакомпании S7 Airlines.

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КОММЕНТАРИИ (29)

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12 авг 2019 в 11:55

Дешевый пиар.

12 авг 2019 в 11:57

S7 - Сибирь - молодцы.
В самом начале перевел мили и деньги на посадку деревьев.
Желаю скорей набрать на 1 млн деревьев и успешно высадить!
Вот бы хоть бы на одном самолете надпись Сибирь в итоге осталась и после достижения желанной отметки)

Павел
12 авг 2019 в 11:56

Не знаю какая тут подоплека, но пока все правильно, в отличие от федеральных сми, властей и регионального Усса и его друзей губернаторов, никакой болтовни и отмазок, просто дело