Вандалы попытались разобрать забор около бюста маршала Покрышкина на Красном проспекте

«Участились в последнее время случаи кражи металлических предметов в городе Новосибирске. Сегодня утром, в 7.30, пресечена попытка разбора ограждения возле бюста Покрышкина, — сообщил на оперативном совещании у губернатора мэр Анатолий Локоть. — Проявили бдительность рабочие организации «Автодор», которые вели ремонтные работы на Красном проспекте. Выражаю им благодарность».

Вандалы попытались разобрать ограду возле бюста маршала Александра Покрышкина на Красном проспекте в центре Новосибирска — мэрия планирует обратиться в полицию.

По его словам, подобный случай с попыткой разобрать ограду произошёл месяц назад на улице Восход. Теперь вандалов заметили на главной улице Новосибирска, в двух шагах от областного правительства.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил Локтя заявить в полицию на «антигероев», номера машин которых, по словам мэра, уже известны.