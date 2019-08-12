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Вандалы попытались разобрать забор около бюста маршала Покрышкина на Красном проспекте

Городские власти планируют обратиться в полицию

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Вандалов остановили рабочие, которые были на месте

Фото: Анна Золотова / НГС

Вандалы попытались разобрать ограду возле бюста маршала Александра Покрышкина на Красном проспекте в центре Новосибирска — мэрия планирует обратиться в полицию.

«Участились в последнее время случаи кражи металлических предметов в городе Новосибирске. Сегодня утром, в 7.30, пресечена попытка разбора ограждения возле бюста Покрышкина, — сообщил на оперативном совещании у губернатора мэр Анатолий Локоть. — Проявили бдительность рабочие организации «Автодор», которые вели ремонтные работы на Красном проспекте. Выражаю им благодарность».

По его словам, подобный случай с попыткой разобрать ограду произошёл месяц назад на улице Восход. Теперь вандалов заметили на главной улице Новосибирска, в двух шагах от областного правительства. 

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил Локтя заявить в полицию на «антигероев», номера машин которых, по словам мэра, уже известны.

Разобрать ограждение вандалы попытались сегодня утром

Разобрать ограждение вандалы попытались сегодня утром

Ранее вандалы осквернили надгробие в сквере Героев Революции рядом со зданием мэрии — каменная плита над братской могилой революционеров оказалась разбита на части.

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КОММЕНТАРИИ (54)

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12 авг 2019 в 11:25

Другие вандалы спилили ряд берез, и это гораздо хуже.

упырь и адепты
12 авг 2019 в 11:18

Вот это умиляет: Травников попросил Локтя заявить в полицию.
1. Почему бы самому на заявить?
2. Локоть без Травникова не пошевелится?
3. Полиция без Локтя и Травникова не пошевелится?

Фото пользователя
12 авг 2019 в 11:30

Планируют обратиться? Пусть ещё совещание проведут в 2 этапа, обсудят, в какое время обращаться в полицию.