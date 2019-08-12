Новосибирец прописал в трёхэтажном доме больше 1000 мигрантов

Новосибирец зарегистрировал в трёхэтажном доме больше 1000 мигрантов и попал под уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 32-летний руководитель компании предоставлял в госорганы недостоверные сведения о мигрантах и прописывал их в трехэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска.

Во время проверки полицейские выяснили, что мигранты жили в 16 комнатах с 92 спальными местами.