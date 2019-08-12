Новосибирец прописал в трёхэтажном доме больше 1000 мигрантов

Количество спальных мест в доме не соответствовало количеству зарегистрированных
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Новосибирец зарегистрировал в трёхэтажном доме больше 1000 мигрантов и попал под уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 32-летний руководитель компании предоставлял в госорганы недостоверные сведения о мигрантах и прописывал их в трехэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска.
Во время проверки полицейские выяснили, что мигранты жили в 16 комнатах с 92 спальными местами.
«В день фигурант мог поставить на учет больше 100 иностранцев, которые фактически там не проживали. У полицейских имеются сведения, что за каждого поставленного на учет гражданина из ближнего зарубежья фигурант получал денежное вознаграждение», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Точное число мигрантов, которые были зарегистрированы незаконно, будет установлено во время расследования.
После проверки дознаватель Ленинского отдела полиции возбудил уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
В июле полиция и Росгвардия провели новый рейд в лагере мигрантов под Новосибирском — они составили больше 50 протоколов на нелегалов.