Журналист из Новосибирска умерла от рака

Елене Макеенко было 32 года
Фото: Анна Яковлева
Новосибирский журналист и литературный критик Елена Макеенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила литературный критик, подруга Елены Макеенко Галина Юзефович.
Елена Макеенко — редактор литературного проекта «Полка» и обозреватель сайта современной русской прозы «Горький» — боролась с раком больше двух лет. Её друзья и просто неравнодушные горожане проводили различные благотворительные акции, чтобы собрать Елене деньги лечение.
«С февраля 2017-го <…> я борюсь с хитроумной и агрессивной формой рака. За это время мне сделали три больших и несколько маленьких операций, почти полностью удалили крестец, провели полтора десятка курсов химиотерапии, пять недель лучевой терапии, а теперь делают более тяжёлую химию и иммунотерапию. С февраля этого года, с перерывом в пару месяцев, я лечусь в берлинской клинике Vivantes у профессора Ш., который считается онкологическим светилом (верю, что неслучайно). В России меня отказались лечить уже давно и не раз. <…> Лечение в Германии стало возможным благодаря тому, что огромное количество добрых людей отозвалось на призыв моих друзей поучаствовать в краудфандинге. Прошлой зимой мы чудом собрали около 90 тысяч евро», – писала Елена Макеенко в соцсети в ноябре 2018 года.