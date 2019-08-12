Журналист из Новосибирска умерла от рака

«С февраля 2017-го <…> я борюсь с хитроумной и агрессивной формой рака. За это время мне сделали три больших и несколько маленьких операций, почти полностью удалили крестец, провели полтора десятка курсов химиотерапии, пять недель лучевой терапии, а теперь делают более тяжёлую химию и иммунотерапию. С февраля этого года, с перерывом в пару месяцев, я лечусь в берлинской клинике Vivantes у профессора Ш., который считается онкологическим светилом (верю, что неслучайно). В России меня отказались лечить уже давно и не раз. <…> Лечение в Германии стало возможным благодаря тому, что огромное количество добрых людей отозвалось на призыв моих друзей поучаствовать в краудфандинге. Прошлой зимой мы чудом собрали около 90 тысяч евро», – писала Елена Макеенко в соцсети в ноябре 2018 года.

