Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Город

Журналист из Новосибирска умерла от рака

Елена Макеенко боролась с болезнью больше двух лет

Поделиться

14 901
59 Обсудить

Елене Макеенко было 32 года

Фото: Анна Яковлева

Новосибирский журналист и литературный критик Елена Макеенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила литературный критик, подруга Елены Макеенко Галина Юзефович.

Елена Макеенко  — редактор литературного проекта «Полка» и обозреватель сайта современной русской прозы «Горький» — боролась с раком больше двух лет. Её друзья и просто неравнодушные горожане проводили различные благотворительные акции, чтобы собрать Елене деньги лечение.

«С февраля 2017-го <…> я борюсь с хитроумной и агрессивной формой рака. За это время мне сделали три больших и несколько маленьких операций, почти полностью удалили крестец, провели полтора десятка курсов химиотерапии, пять недель лучевой терапии, а теперь делают более тяжёлую химию и иммунотерапию. С февраля этого года, с перерывом в пару месяцев, я лечусь в берлинской клинике Vivantes у профессора Ш., который считается онкологическим светилом (верю, что неслучайно). В России меня отказались лечить уже давно и не раз. <…> Лечение в Германии стало возможным благодаря тому, что огромное количество добрых людей отозвалось на призыв моих друзей поучаствовать в краудфандинге. Прошлой зимой мы чудом собрали около 90 тысяч евро», – писала Елена Макеенко в соцсети в ноябре 2018 года.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Елена Макеенко

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (59)

вася
12 авг 2019 в 10:38

Ну умерла и умерла, каждый день умирают, в чём новость?

Стоодиннадцать
12 авг 2019 в 10:58

Вот и немцы ничего не смогли сделать. Очень жаль.
Я убеждена, что лечение от рака в РФ ничуть не хуже зарубежного, просто наши прямо говорят, что шансов нет, а иностранцы за деньги обещают невозможное.

Непонятливая Я
12 авг 2019 в 10:48

Соболезнования друзьям и родственникам.Смерть молодой талантливой женщины-большая трагедия.Многого не успела сделать. Земля пухом.