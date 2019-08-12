Спасатели второй день ищут переплывавшего Обь мужчину

Сегодня, 12 августа, спасатели МАСС и сотрудники ГИМС второй день ищут мужчину, который переплывал Обь накануне.

«11 числа поступило сообщение о том, что в районе посёлка Огурцово через реку Обь переплывает мужчина. Экспертами ГИМС была обследована акватория реки Обь, и поиски результатов не дали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

В пресс-службе уточнили, что поиски начались после обращения полиции. Сегодня пропавшего продолжат искать сотрудники ГИМС и МАСС.

На прошлых выходных, 3 августа, в протоке реки в Нижней Ельцовке, недалеко от СНТ «Путеец» в Советском районе Новосибирска, погиб 63-летний мужчина.

