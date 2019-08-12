12 августа понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 65.25
eur 73.02

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Происшествия

Спасатели второй день ищут переплывавшего Обь мужчину

Поиски начались после обращения полицейских

Поделиться

737
1 Обсудить

Спасатели ищут пропавшего на воде мужчину уже второй день

Фото: Александр Ощепков / НГС 

Сегодня, 12 августа, спасатели МАСС и сотрудники ГИМС второй день ищут мужчину, который переплывал Обь накануне.

«11 числа поступило сообщение о том, что в районе посёлка Огурцово через реку Обь переплывает мужчина. Экспертами ГИМС была обследована акватория реки Обь, и поиски результатов не дали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

В пресс-службе уточнили, что поиски начались после обращения полиции. Сегодня пропавшего продолжат искать сотрудники ГИМС и МАСС.

На прошлых выходных, 3 августа, в протоке реки в Нижней Ельцовке, недалеко от СНТ «Путеец» в Советском районе Новосибирска, погиб 63-летний мужчина.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропал на воде

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Нептун его дери
12 авг 2019 в 09:54

Переплыл и пошел по своим делам, а те ищут...