«Лада» сбила пешехода на ночной трассе под Новосибирском

Ночью 12 августа ВАЗ-2105 сбил пешехода на Ордынской трассе — он шел по обочине трассы.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 0:05 в Ордынском районе Новосибирской области.

«65-летний водитель, трезвый, на автомобиле ВАЗ-2105 следовал по трассе К-17Р со стороны Новосибирска в сторону Ордынское. И на 96 километре совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода, который следовал в попутном направлении по правой обочине», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.