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Дороги и транспорт

«Лада» сбила пешехода на ночной трассе под Новосибирском

Пострадавший получил сложный перелом бедра

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40-летний сибиряк шёл вдоль трассы

Фото: группа пропаганды ГИБДД 

Ночью 12 августа ВАЗ-2105 сбил пешехода на Ордынской трассе — он шел по обочине трассы.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 0:05 в Ордынском районе Новосибирской области.

«65-летний водитель, трезвый, на автомобиле ВАЗ-2105 следовал по трассе К-17Р со стороны Новосибирска в сторону Ордынское. И на 96 километре совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода, который следовал в попутном направлении по правой обочине», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП травмы получил 40-летний пешеход. Врачи диагностировали у него оскольчатый перелом верхней трети бедра со смещением.


Ранее стало известно, что в Новосибирске на Станционной автомобиль Nissan AD врезался в фонарный столб: пострадавшего доставили в областную больницу.

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КОММЕНТАРИИ (3)

12 авг 2019 в 09:45

Нужен срочняк новый пункт в ПДД - полный ЗАПРЕТ передвижений пеших по ПЧ и обочинам. Ну не понимают кегли по другому!! За нарушение - исправительные работы или арест на 15 суток!! Пусть в кюветах шастают!! Задрали!!!
З.Ы. В 22-15 на Ленинской трассе в районе поворота на Комаровку (где змеи продают) чуть не сбил ТЕЛО! Оно шло попутно, без фликеров...

12 авг 2019 в 09:57

Смертник,однозначно,без отражателей...