«Ниссан» влетел в столб на Станционной: водитель госпитализирован

Сегодня ночью, 12 августа, на Станционной автомобиль Nissan AD врезался в фонарный столб.

«В 3:10 минут водитель 1962 года рождения (57 лет. — Прим. ред.) на автомобиле "Ниссан АД" двигался по улице Станционной со стороны улицы Олимпийской в сторону улицы Дукача. В пути следования совершил наезд на препятствие — световую опору», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водителя после происшествия зажало в салоне.