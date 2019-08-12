«Ниссан» влетел в столб на Станционной: водитель госпитализирован

Авария случилась в три часа ночи
Фото: Владислав Савченков
Сегодня ночью, 12 августа, на Станционной автомобиль Nissan AD врезался в фонарный столб.
«В 3:10 минут водитель 1962 года рождения (57 лет. — Прим. ред.) на автомобиле "Ниссан АД" двигался по улице Станционной со стороны улицы Олимпийской в сторону улицы Дукача. В пути следования совершил наезд на препятствие — световую опору», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водителя после происшествия зажало в салоне.
Пострадавшего доставили в областную больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тупая травма живота и переломы костей таза, уточнил Савченков.
18 июня на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.