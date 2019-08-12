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Дороги и транспорт

«Ниссан» влетел в столб на Станционной: водитель госпитализирован

Пострадавшего зажало в салоне после ДТП

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Авария случилась в три часа ночи

Фото: Владислав Савченков

Сегодня ночью, 12 августа, на Станционной автомобиль Nissan AD врезался в фонарный столб.

«В 3:10 минут водитель 1962 года рождения (57 лет. — Прим. ред.) на автомобиле "Ниссан АД" двигался по улице Станционной со стороны улицы Олимпийской в сторону улицы Дукача. В пути следования совершил наезд на препятствие — световую опору», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

По информации группы службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водителя после происшествия зажало в салоне. 

Пострадавшего доставили в областную больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тупая травма живота и переломы костей таза, уточнил Савченков.

После столкновения водителя зажало в салоне

После столкновения водителя зажало в салоне

18 июня на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.

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КОММЕНТАРИИ (8)

киндер бабай
12 авг 2019 в 08:51

Прямая, ровная, свободная, освещенная дорога. Что еще надо человеку для счастья? А, столб!

Инспектор
12 авг 2019 в 08:56

Не зря парень купил себе машину. Теперь будет время хорошенько отдохнуть.

12 авг 2019 в 09:11

Надеюсь, что он больше не появится на дорогах.