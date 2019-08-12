Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения

Аналитики «РИА Рейтинг» составили список регионов России по доле среднего класса — Новосибирская область заняла 30 место из 85-ти.

«Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье на повседневные расходы у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», — объясняет агентство свою методику.

Оказалось, что таких семей в Новосибирской области — 12,8%. На первом месте среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь доля среднего класса 45,2%. Самая низкая доля — в Республике Ингушетия: 1,9%. В среднем по России эта доля составила 14,2%.