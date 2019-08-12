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Экономика

Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения

Новосибирская область оказалась на 30 строчке по объёму среднего класса в регионах РФ

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Новосибирская область заняла 30 место рейтинга

Фото: Анна Золотова / НГС

Аналитики «РИА Рейтинг» составили список регионов России по доле среднего класса — Новосибирская область заняла 30 место из 85-ти.

«Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье на повседневные расходы у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», — объясняет агентство свою методику. 

Оказалось, что таких семей в Новосибирской области — 12,8%. На первом месте среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь доля среднего класса 45,2%. Самая низкая доля — в Республике Ингушетия: 1,9%. В среднем по России эта доля составила 14,2%.

«Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу», — поясняют исследователи. 

Доля среднего класса является оценкой «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата за 2018 и 2019 годы. Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассматривалась заработная плата постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога, отмечают аналитики.

В июне специалисты «РИА Рейтинг» проанализировали уровень благосостояния жителей разных регионов РФ. Оказалось, что за год Новосибирская область потеряла пять позиций в рейтинге.

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КОММЕНТАРИИ (22)

12 авг 2019 в 08:19

Ну какой это средний класс? Так, самая обеспеченная прослойка в пласте нищебродов.

Чиновник
12 авг 2019 в 08:31

Жалко смотреть на людей среднего класса. Они очень трусливые и жадные. Их постоянно мучают страхи, что наступят справедливые времена и их уберут от кормушки. В среднем классе населения находятся те, кто ворует у ветеранов войны и пенсионеров.

Ctvt
12 авг 2019 в 08:45

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