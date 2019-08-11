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Город

Известный автоблогер приехал в Новосибирск, чтобы помочь детским домам

Сегодня вечером он встретился с жителями города и ответил на их вопросы

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Эрик Давидыч пробудет в Новосибирске два дня

Фото: instagram.com / eric_davidich

В Новосибирск в рамках благотворительного пробега приехал известный автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) — по данным официального сайта пробега, он пробудет в столице Сибири два дня. Его канал SmotraTV насчитывает более трёх с половиной миллионов подписчиков на YouTube. 

Сегодня блогер встретился с новосибирцами у ТЦ «Мост», где ответил на все вопросы его подписчиков. Во время общения с людьми он отметил, что снимать обзоры машин в Новосибирске не будет, поскольку цель благотворительного пробега другая. 

«Пробег этот тяжёлый, потому что расстояние большое, но пока все нормально. Посмотрим, как техника себя покажет, но на бензине было бы тяжелее [ехать]. Наша задача — доехать до Владивостока и конкретно посетить детские дома», — отметил Давидыч. 

12 августа команда уже выезжает в Красноярск. 

Эрик Давидович — автоблогер. На его канале выходят обзоры автомобилей, социальные ролики. Благотворительный автопробег он проводит с 2010 года, главная цель которого — помощь детским домам. 

В июне другой блогер Максим Монахов приехал со своей командой в Кировский район Новосибирска — он снял видео про то, сколько металлолома можно выловить в реке с помощью мощного магнита.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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11 авг 2019 в 22:51

Это один из тех быдло, которые над сотрудницей гостишки издевались?

собственно
11 авг 2019 в 22:51

Отсидел и начал снова пиариться.. такова наша рашка...

Сибирский Мороз
11 авг 2019 в 22:51

Освободили уже?