Известный автоблогер приехал в Новосибирск, чтобы помочь детским домам

Эрик Давидыч пробудет в Новосибирске два дня
Фото: instagram.com / eric_davidich
В Новосибирск в рамках благотворительного пробега приехал известный автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) — по данным официального сайта пробега, он пробудет в столице Сибири два дня. Его канал SmotraTV насчитывает более трёх с половиной миллионов подписчиков на YouTube.
Сегодня блогер встретился с новосибирцами у ТЦ «Мост», где ответил на все вопросы его подписчиков. Во время общения с людьми он отметил, что снимать обзоры машин в Новосибирске не будет, поскольку цель благотворительного пробега другая.
«Пробег этот тяжёлый, потому что расстояние большое, но пока все нормально. Посмотрим, как техника себя покажет, но на бензине было бы тяжелее [ехать]. Наша задача — доехать до Владивостока и конкретно посетить детские дома», — отметил Давидыч.
12 августа команда уже выезжает в Красноярск.
Эрик Давидович — автоблогер. На его канале выходят обзоры автомобилей, социальные ролики. Благотворительный автопробег он проводит с 2010 года, главная цель которого — помощь детским домам.
В июне другой блогер Максим Монахов приехал со своей командой в Кировский район Новосибирска — он снял видео про то, сколько металлолома можно выловить в реке с помощью мощного магнита.