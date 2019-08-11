Известный автоблогер приехал в Новосибирск, чтобы помочь детским домам

В Новосибирск в рамках благотворительного пробега приехал известный автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) — по данным официального сайта пробега, он пробудет в столице Сибири два дня. Его канал SmotraTV насчитывает более трёх с половиной миллионов подписчиков на YouTube.



Сегодня блогер встретился с новосибирцами у ТЦ «Мост», где ответил на все вопросы его подписчиков. Во время общения с людьми он отметил, что снимать обзоры машин в Новосибирске не будет, поскольку цель благотворительного пробега другая.