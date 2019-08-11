18-летняя сибирячка взяла бронзу на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии

Сибирячка стоит на фотографии справа
Фото: shootingwear / Vk.com
Новосибирская спортсменка Ольга Щемелинина заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии — сибирячка взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Об этом сообщает «Стрелковый союз России» на своём официальном сайте.
Известно, что соревнования проходят в Пльзене — в них принимают участие стрелки со всего мира.
«За первые медали сразились 58 юниорок, определившие медалистов в олимпийском упражнении "Пневматический пистолет, 10 метров". Мастер спорта, призёр и победитель международных соревнований Надежда Колода принесла сборной России первую медаль на этом старте, заняв первое место. В этом же упражнении кандидат в мастера спорта Ольга Щемелинина завоевала бронзовую медаль международных соревнований в Чехии», — сообщает пресс-служба «Стрелкового союза России».
Первое место в этом упражнении заняла девушка из Иркутской области — её результат равен 234,1 балла. На втором месте расположилась итальянка с результатом 233,4. Третье место у жительницы Новосибирска — Щемелинина набрала 214,3 балла.
Сегодня стало известно, что новосибирский школьник занял четвёртое место на первенстве Европы по шахматам — восьмилетний ученик гимназии № 1 Захар Гуленко выступал в группе мальчиков до 8 лет.