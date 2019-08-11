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Спорт

18-летняя сибирячка взяла бронзу на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии

Ольга Щемелинина стреляла из пневматического оружия на расстоянии 10 метров

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Сибирячка стоит на фотографии справа 

Фото: shootingwear / Vk.com

Новосибирская спортсменка Ольга Щемелинина заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Чехии — сибирячка взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Об этом сообщает «Стрелковый союз России» на своём официальном сайте. 

Известно, что соревнования проходят в Пльзене — в них принимают участие стрелки со всего мира. 

«За первые медали сразились 58 юниорок, определившие медалистов в олимпийском упражнении "Пневматический пистолет, 10 метров". Мастер спорта, призёр и победитель международных соревнований Надежда Колода принесла сборной России первую медаль на этом старте, заняв первое место. В этом же упражнении кандидат в мастера спорта Ольга Щемелинина завоевала бронзовую медаль международных соревнований в Чехии», — сообщает пресс-служба «Стрелкового союза России». 

Первое место в этом упражнении заняла девушка из Иркутской области — её результат равен 234,1 балла. На втором месте расположилась итальянка с результатом 233,4. Третье место у жительницы Новосибирска — Щемелинина набрала 214,3 балла.

Сегодня стало известно, что новосибирский школьник занял четвёртое место на первенстве Европы по шахматам — восьмилетний ученик гимназии № 1 Захар Гуленко выступал в группе мальчиков до 8 лет. 

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пулевая стрельбамеждународные соревнования

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КОММЕНТАРИИ (1)

11 авг 2019 в 21:03

Причем она перестреляла даже мужчин