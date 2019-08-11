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Выборы баранов и пробки из людей: 15 лучших фото Курбан-байрама со всей страны

Барашки, ковры и сотни голов, склонившихся перед Богом

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Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Тут, как говорится, от судьбы не убежишь

Фото: Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU

Сегодня у мусульман начался Курбан-байрам: сотни тысяч верующих собрались в мечетях с раннего утра, чтобы отслужить молитву, а потом начать трехдневное празднество. Курбан-байрам по мусульманскому календарю приходится на десятый день двенадцатого месяца. В этом году он продлится до 15 августа.

Там, где большой праздник, по традиции дежурят фотографы редакций Сети городских порталов. Мы готовы вам показать, что происходило в мечетях страны — от Урала через Сибирь, центральную Россию и до Поморья.

Это <a href="https://v1.ru/text/gorod/66193144/" target="_blank" class="_">фото из Волгограда</a>: утро начинается не с кофе, а с праздничной молитвы

Это фото из Волгограда: утро начинается не с кофе, а с праздничной молитвы

Кстати, во многих городах сегодня мусульмане отказываются резать баранов у всех на глазах. Но где-то, например, в Волгограде, для ритуала выделяют отдельные загородные фермы — не нарушать же традиции. 

Жертвоприношения в Волгограде делают на фермах за городом — видимо, чтобы не шокировать других горожан

Жертвоприношения в Волгограде делают на фермах за городом — видимо, чтобы не шокировать других горожан

Фото из Уфы: бараны в ожидании праздника

Фото из Уфы: бараны в ожидании праздника

Время для жертвоприношений наступает сразу после праздничной молитвы: чем крупнее животное, тем больше человек может принести его в жертву. Например, корову можно принести за семь человек сразу, а вот овцу или козу — только за одного.

Фото из Ярославля: ничего <a href="https://76.ru/text/gorod/66193264/" target="_blank" class="_">не помешает обратиться к Богу</a>

Фото из Ярославля: ничего не помешает обратиться к Богу

В Челябинске <a href="https://74.ru/text/gorod/66193285/" target="_blank" class="_">верующим не хватило места</a> на тротуаре&nbsp;

В Челябинске верующим не хватило места на тротуаре 

Пермские мусульмане и намаз

Пермские мусульмане и намаз

А это фото — из <a href="https://29.ru/text/culture/66193408/" target="_blank" class="_">самой северной мечети страны</a>, из Архангельска. Здесь намаз начался в семь утра

А это фото — из самой северной мечети страны, из Архангельска. Здесь намаз начался в семь утра

Чтобы вы не думали, что праздник отмечают только мужчины — вот фотодоказательство из Омска.

Кстати, у женщин на Курбан-байрам своя миссия: встретить главу семьи с щедро накрытым столом

Кстати, у женщин на Курбан-байрам своя миссия: встретить главу семьи с щедро накрытым столом

Курбан-байрам начинается с намаза, продолжается проповедью и заканчивается застольем

Курбан-байрам начинается с намаза, продолжается проповедью и заканчивается застольем

В Ростове выстроились ряды верующих

В Ростове выстроились ряды верующих

От августовской жары спасаются теми же коврами, на которых пять минут назад совершали намаз

От августовской жары спасаются теми же коврами, на которых пять минут назад совершали намаз

А в Новосибирске не так солнечно, как в Ростове. Но погода <a href="https://news.ngs.ru/more/66193183/" target="_blank" class="_">не помешала верующим собраться</a> в мечетях&nbsp;к шести утра

А в Новосибирске не так солнечно, как в Ростове. Но погода не помешала верующим собраться в мечетях к шести утра

И выбрать себе барана. За кило просят 150 рублей, средний барашек весит 30 килограммов

И выбрать себе барана. За кило просят 150 рублей, средний барашек весит 30 килограммов

Фото <a href="https://www.nn.ru/" target="_blank" class="_">из Нижнего Новгорода</a>: в любой ситуации пили селфи

Фото из Нижнего Новгорода: в любой ситуации пили селфи

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КОММЕНТАРИИ (13)

Фото пользователя
11 авг 2019 в 17:58

Интересно,что по этому поводу думают зоозащитники?Как две девочки в Хабаровске двух собачек убили-так у всех нытьё словно завтра сама Вселенная прекратит своё существование.А как невинного барашка чуть ли не по земле волочат за все конечности,после расчленив прямо на улице перед детьми и пенсионерами-все молчат.Лицемерненько.

Фыва
11 авг 2019 в 17:40

Город -аул

Фото пользователя
11 авг 2019 в 17:43

мне стыдно за русских. Пиво пьют на лавочках, рассуждают как бы не работать/свалить с работы пораньше. Как бы нахаляву урвать хот дог. Бросают бычки с окна, мусорят. Плюют на остановках. Орут Тагил с окна по пятницам.
Я лучше во Флориде отдохеу подальше от всех вас, понаехавших с 22 и 42 регионов.