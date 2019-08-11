Выборы баранов и пробки из людей: 15 лучших фото Курбан-байрама со всей страны

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Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Тут, как говорится, от судьбы не убежишь
Фото: Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU
Сегодня у мусульман начался Курбан-байрам: сотни тысяч верующих собрались в мечетях с раннего утра, чтобы отслужить молитву, а потом начать трехдневное празднество. Курбан-байрам по мусульманскому календарю приходится на десятый день двенадцатого месяца. В этом году он продлится до 15 августа.
Там, где большой праздник, по традиции дежурят фотографы редакций Сети городских порталов. Мы готовы вам показать, что происходило в мечетях страны — от Урала через Сибирь, центральную Россию и до Поморья.
Кстати, во многих городах сегодня мусульмане отказываются резать баранов у всех на глазах. Но где-то, например, в Волгограде, для ритуала выделяют отдельные загородные фермы — не нарушать же традиции.
Время для жертвоприношений наступает сразу после праздничной молитвы: чем крупнее животное, тем больше человек может принести его в жертву. Например, корову можно принести за семь человек сразу, а вот овцу или козу — только за одного.
Интересно,что по этому поводу думают зоозащитники?Как две девочки в Хабаровске двух собачек убили-так у всех нытьё словно завтра сама Вселенная прекратит своё существование.А как невинного барашка чуть ли не по земле волочат за все конечности,после расчленив прямо на улице перед детьми и пенсионерами-все молчат.Лицемерненько.
мне стыдно за русских. Пиво пьют на лавочках, рассуждают как бы не работать/свалить с работы пораньше. Как бы нахаляву урвать хот дог. Бросают бычки с окна, мусорят. Плюют на остановках. Орут Тагил с окна по пятницам.
Я лучше во Флориде отдохеу подальше от всех вас, понаехавших с 22 и 42 регионов.