Выборы баранов и пробки из людей: 15 лучших фото Курбан-байрама со всей страны

Сегодня у мусульман начался Курбан-байрам: сотни тысяч верующих собрались в мечетях с раннего утра, чтобы отслужить молитву, а потом начать трехдневное празднество. Курбан-байрам по мусульманскому календарю приходится на десятый день двенадцатого месяца. В этом году он продлится до 15 августа.

Там, где большой праздник, по традиции дежурят фотографы редакций Сети городских порталов. Мы готовы вам показать, что происходило в мечетях страны — от Урала через Сибирь, центральную Россию и до Поморья.