Девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе

Сегодня, 11 августа, девушка на «Ниве» сбила девушку с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе. Столкновение произошло на внутридомовой территории, девушка с ребёнком госпитализированы.



«В 14:10 на Героев Революции на внутридомовой территории у дома 12/1 водитель, женщина 1988 года рождения, на автомобиле «Нива» совершила наезд на пешеходов, которые двигались на электрическом самокате. На нём — женщина 1971 года рождения и ребёнок, девочка, 2010 года рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.