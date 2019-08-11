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Девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе

Столкновение произошло на внутридомовой территории

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48-летняя женщина и 9-летняя девочка, которые были на самокате, госпитализированы 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Сегодня, 11 августа, девушка на «Ниве» сбила девушку с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе. Столкновение произошло на внутридомовой территории, девушка с ребёнком госпитализированы. 

«В 14:10 на Героев Революции на внутридомовой территории у дома 12/1 водитель, женщина 1988 года рождения, на автомобиле «Нива» совершила наезд на пешеходов, которые двигались на электрическом самокате. На нём — женщина 1971 года рождения и ребёнок, девочка, 2010 года рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

За рулём «Нивы» была девушка

За рулём «Нивы» была девушка

Сотрудники ГИБДД будут устанавливать причины произошедшего.

В мае в Новосибирске таксист сбил подростка-велосипедиста напротив вокзала.

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КОММЕНТАРИИ (21)

11 авг 2019 в 16:50

Непонятно кто виноват на самом деле, но в любом случае понесёт ответственность водитель авто (как средства повышенной опасности).

Очень напрягла формулировка редактора - "девушка 48-ми лет"

Фото пользователя
11 авг 2019 в 16:41

Это с какой скоростью передвигалась эта мадам по внутридомовой территории на своей машине..Забрать права!Я,когда заезжаю во двор вообще тихо еду,ползу.

Денис
11 авг 2019 в 16:52

Электросамокат тоже небезопасный транспорт и скорость может большую развивать, пока не известны все обстоятельства рано делать выводы