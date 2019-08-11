Девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе

48-летняя женщина и 9-летняя девочка, которые были на самокате, госпитализированы
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Сегодня, 11 августа, девушка на «Ниве» сбила девушку с ребёнком на электросамокате в Первомайском районе. Столкновение произошло на внутридомовой территории, девушка с ребёнком госпитализированы.
«В 14:10 на Героев Революции на внутридомовой территории у дома 12/1 водитель, женщина 1988 года рождения, на автомобиле «Нива» совершила наезд на пешеходов, которые двигались на электрическом самокате. На нём — женщина 1971 года рождения и ребёнок, девочка, 2010 года рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники ГИБДД будут устанавливать причины произошедшего.
В мае в Новосибирске таксист сбил подростка-велосипедиста напротив вокзала.