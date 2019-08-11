«Няня помидорка»: в Академгородке открылась семейная пиццерия с большим количеством томатов в меню

Как рассказала корреспонденту НГС территориальный директор пиццерии Tata tomato Мария, классические рецепты они подали в своей интерпретации — например, десерт панна-кота с манго:. Основной упор сделан на овощи, особенно на томаты.

«У нас есть фирменные блюда, которые содержат в себе много различных томатов. Есть салат с разноцветными томатами, есть пряный суп «папа помидорка». С итальянского tata означает няня, а tomato — помидорка, поэтому такое милое итальянское название мы придумали. Мы находимся в комплексе: создавали проект, ориентируюсь на то, чтобы на любого гостя нашлось комфортное место — есть пекарня, есть бар с концертной площадкой и пиццерия семейного формата с итальянской кухней», — пояснила Мария.

Основа меню — это пицца и паста. Например, фирменная пицца, которая называется так же, как и само заведение, стоит 450 рублей

Для детей есть специальное место, где они могли бы проводить время отдельно, но под присмотром взрослых.



«Мы поддерживаем идею, что поход в заведение с детьми тоже может быть комфортным, и без детей здесь комфортно находиться. Мы продумывали пространство таким образом, чтобы у детей была своя зона, чтобы они всё-таки находились в поле видимости взрослого, но родители могли спокойно насладиться едой, послушать музыку, выпить вина, съесть пиццу. Потому что беда, проблема всех родителей, особенно с маленькими детьми, — то, что ты ешь свою еду холодной и пьёшь горячий кофе холодным», — добавила Мария.