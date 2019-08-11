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«Няня помидорка»: в Академгородке открылась семейная пиццерия с большим количеством томатов в меню

В меню есть суп «Папа помидорка» и салат с разноцветными томатами

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Название заведения переводится с итальянского как «няня помидорка»

Фото: Аня Голубь

Сегодня, 11 августа, в Академгородке открылась семейная пиццерия с большим количеством томатов в меню.

Как рассказала корреспонденту НГС территориальный директор пиццерии Tata tomato Мария, классические рецепты они подали в своей интерпретации — например, десерт панна-кота с манго:. Основной упор сделан на овощи, особенно на томаты.

В пиццерии есть детские игрушки и специальный уголок для детей

В пиццерии есть детские игрушки и специальный уголок для детей

Возле пиццерии есть парковка для самокатов

Возле пиццерии есть парковка для самокатов

«У нас есть фирменные блюда, которые содержат в себе много различных томатов. Есть салат с разноцветными томатами, есть пряный суп «папа помидорка». С итальянского tata означает няня, а tomato — помидорка, поэтому такое милое итальянское название мы придумали. Мы находимся в комплексе: создавали проект, ориентируюсь на то, чтобы на любого гостя нашлось комфортное место — есть пекарня, есть бар с концертной площадкой и пиццерия семейного формата с итальянской кухней», — пояснила Мария.

В пиццерии есть печь для основного блюда из меню

В пиццерии есть печь для основного блюда из меню

Основа меню — это пицца и паста. Например, фирменная пицца, которая называется так же, как и само заведение, стоит 450 рублей

Основа меню — это пицца и паста. Например, фирменная пицца, которая называется так же, как и само заведение, стоит 450 рублей

Для детей есть специальное место, где они могли бы проводить время отдельно, но под присмотром взрослых.

«Мы поддерживаем идею, что поход в заведение с детьми тоже может быть комфортным, и без детей здесь комфортно находиться. Мы продумывали пространство таким образом, чтобы у детей была своя зона, чтобы они всё-таки находились в поле видимости взрослого, но родители могли спокойно насладиться едой, послушать музыку, выпить вина, съесть пиццу. Потому что беда, проблема всех родителей, особенно с маленькими детьми, — то, что ты ешь свою еду холодной и пьёшь горячий кофе холодным», — добавила Мария.

Интерьер сделан в тёплых тонах с использованием красных и жёлтых оттенков

Интерьер сделан в тёплых тонах с использованием красных и жёлтых оттенков

В большей части блюд акцент сделан на томаты

В большей части блюд акцент сделан на томаты

Вчера в Новосибирске открылась безымянная кофейня в гардеробе.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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11 авг 2019 в 18:35

Tato Tomato (тётя Помидорка) звучит, конечно, мелодично, как и большинство фраз на итальянском, но у нас то, наверняка, найдутся и те, кто переведёт это как "Тётя Овощ"...У нас же есть многочисленные граждане, которые во всём ищут некий скрытый подтекст... Вот они то и найдут...И тогда!... О ужас!!!... "Наших детей кормят какие-то тёти-помидоры!!! А и хде тута нравствИННасть и мАААраль???!!"...

Андрюша
11 авг 2019 в 18:35

Сейчас все будут шутить - по самые помидоры.

11 авг 2019 в 18:32

"7....Потому что беда, проблема всех родителей, особенно с маленькими детьми, — то, что ты ешь свою еду холодной и пьёшь горячий кофе холодным», — добавила Мария." (С) Как так можно написать? Редакция читает текст?