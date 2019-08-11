Новосибирский школьник занял четвёртое место на первенстве Европы по шахматам в Словакии

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь РОО «Федерация шахмат Новосибирской области» Светлана Козлова, детско-юношеское первенство Европы проходило в столице Словакии Братиславе в течение девяти дней и завершилось сегодня ночью. В турнире приняли участие дети из 46 стран. В российскую делегацию входили 128 спортсменов, среди них были четверо из Новосибирской области. Захар Гуленко занял четвёртое место — как пояснила Светлана Козлова, это хороший результат: с начала нулевых он был только в 2017 году в категории среди девушек до 15 лет у Екатерины Мирошник. Школьник сейчас работает с международным гроссмейстером Павлом Малетиным.

Новосибирский школьник занял четвёртое место на первенстве Европы по шахматам — восьмилетний ученик гимназии № 1 Захар Гуленко выступал в группе мальчиков до 8 лет.

«На первенстве Европы поначалу не всё получалось, но мне понравилось, что Захар стремился действовать в агрессивной манере, играть острее, постоянно пытался что-то пожертвовать. Буквально каждая партия была приключением, неважно, выигранная или проигранная. В последнем туре Захар удачно поймал в ловушку одного из сильнейших шахматистов России в этом возрасте, Таймаза Темирбекова, который шёл на чистом втором месте перед последним туром. Эта победа позволила поделить 2–6 места, по дополнительным показателям получилось 4 место, что в целом выглядит закономерным результатом», — прокомментировал Павел Малетин.



В 2016 году двое юных новосибирских шахматистов стали лучшими на первенстве России.