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Происшествия

«Задел её за ногу»: водитель «Тойоты» сбил девушку на нерегулируемой «зебре» на площади Маркса

Пострадавшую увезли в больницу на обследование

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Очевидцы вызвали скорую 

Фото: скриншот видео «Инцидент Новосибирск»

Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку — ДТП произошло на площади Маркса. 

«Женщина-пешеход жива, её повезли в медицинское учреждение на обследование», — коротко сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец, за рулём автомобиля был молодой человек, а освещения на пешеходном переходе не было. 

«Девушка переходила дорогу. С учётом того, что не было освещения на данном перекрёстке, молодой человек на жёлтой "Тойоте" наехал на пешехода и задел её за ногу, и она упала. Мы когда начали переходить дорогу, она держалась за ногу и говорила, что ей очень больно. Плюс когда она падала, скорее всего, был ушиб головой», — отметил очевидец Александр Губский. 

Также он добавил, что очевидцы сразу же вызвали скорую и сотрудников ДПС. 

В июне сбили женщину на Красном проспекте в Новосибирске — она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости. 

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