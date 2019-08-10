«Задел её за ногу»: водитель «Тойоты» сбил девушку на нерегулируемой «зебре» на площади Маркса

Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку — ДТП произошло на площади Маркса.



«Женщина-пешеход жива, её повезли в медицинское учреждение на обследование», — коротко сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Как рассказал корреспонденту НГС очевидец, за рулём автомобиля был молодой человек, а освещения на пешеходном переходе не было.

«Девушка переходила дорогу. С учётом того, что не было освещения на данном перекрёстке, молодой человек на жёлтой "Тойоте" наехал на пешехода и задел её за ногу, и она упала. Мы когда начали переходить дорогу, она держалась за ногу и говорила, что ей очень больно. Плюс когда она падала, скорее всего, был ушиб головой», — отметил очевидец Александр Губский.