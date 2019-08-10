Пришли Дудь, Оксимирон и Парфенов: в Москве 50 тысяч человек выступили против произвола властей

К участникам согласованного митинга присоединились журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, Людмила Улицкая, Oxxxymiron, блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов. На сцене выступили Шило («Кровосток»), Ic3peak, Face и другие. Кстати, Face также получил приглашение выступить на фестивале Meat&Beat, организованном московскими властями в субботу, но музыкант предпочел концерт на митинге. Отметим, что за несколько дней до мероприятия мэрия запретила артистам принимать участие в акции протеста.

Митинг против произвола властей на проспекте Академика Сахарова прошел в Москве в субботу. Волонтеры «Белого счетчика» насчитали 49,9 тысячи участников. В то же время пресс-служба столичного ГУ МВД оценила максимальное количество участников в 20 тысяч человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — говорится в сообщении. Несмотря на это, есть информация о 50 задержанных, большинство задержали уже после того, как акция закончилась.

Более 50 тысяч собралось на #МитингЗаСвободу на Проспекте Сахарова ( #Допускай ) По данным #БелыйСчётчик к 15:30 (37 минут назад) на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 47,2 тыс.участников... PS Начинается Давка из-за оцепления... pic.twitter.com/b82Irzce9r

Еще до начала митинга полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В своем твиттере она написала, что задержана в центре сбора подписей, где перед согласованным митингом начался обыск.



Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходят в Москве с 14 июля. Массовые акции начались после того, как стало известно, что по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек. Большинство из них — независимые оппозиционные кандидаты.



Несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на них были задержаны 1674 человека.



Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Также сегодня акция прошла в Санкт-Петербурге, но она не была согласована. По данным издания «Фонтанка», там задержали 51 человека.