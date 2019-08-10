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Пришли Дудь, Оксимирон и Парфенов: в Москве 50 тысяч человек выступили против произвола властей

Митинг за свободные выборы обошелся без кровопролития, задержания начались уже после акции

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По официальным данным, на митинг пришли не больше 20 тысяч человек

Фото: The Village

Митинг против произвола властей на проспекте Академика Сахарова прошел в Москве в субботу. Волонтеры «Белого счетчика» насчитали 49,9 тысячи участников. В то же время пресс-служба столичного ГУ МВД оценила максимальное количество участников в 20 тысяч человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — говорится в сообщении. Несмотря на это, есть информация о 50 задержанных, большинство задержали уже после того, как акция закончилась.

К участникам согласованного митинга присоединились журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, Людмила Улицкая, Oxxxymiron, блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов. На сцене выступили Шило («Кровосток»), Ic3peak, Face и другие. Кстати, Face также получил приглашение выступить на фестивале Meat&Beat, организованном московскими властями в субботу, но музыкант предпочел концерт на митинге. Отметим, что за несколько дней до мероприятия мэрия запретила артистам принимать участие в акции протеста.

Еще до начала митинга полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В своем твиттере она написала, что задержана в центре сбора подписей, где перед согласованным митингом начался обыск.

Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходят в Москве с 14 июля. Массовые акции начались после того, как стало известно, что по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек. Большинство из них — независимые оппозиционные кандидаты.

Несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на них были задержаны 1674 человека.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Также сегодня акция прошла в Санкт-Петербурге, но она не была согласована. По данным издания «Фонтанка», там задержали 51 человека.

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КОММЕНТАРИИ (153)

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10 авг 2019 в 22:27

вот народу заняться не чем...

Assa
10 авг 2019 в 22:36

Одни отщипенцы собрались в который раз. Никак эти глупцы не уразумеют, что народу они не интересны. Ну хоть перестали себя маршами миллионов называть, позорники ))

10 авг 2019 в 22:27

Опять никто не пришёл (с). Да, кремлеботы?