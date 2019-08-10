Пришли Дудь, Оксимирон и Парфенов: в Москве 50 тысяч человек выступили против произвола властей

По официальным данным, на митинг пришли не больше 20 тысяч человек
Фото: The Village
Митинг против произвола властей на проспекте Академика Сахарова прошел в Москве в субботу. Волонтеры «Белого счетчика» насчитали 49,9 тысячи участников. В то же время пресс-служба столичного ГУ МВД оценила максимальное количество участников в 20 тысяч человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — говорится в сообщении. Несмотря на это, есть информация о 50 задержанных, большинство задержали уже после того, как акция закончилась.
К участникам согласованного митинга присоединились журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, Людмила Улицкая, Oxxxymiron, блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов. На сцене выступили Шило («Кровосток»), Ic3peak, Face и другие. Кстати, Face также получил приглашение выступить на фестивале Meat&Beat, организованном московскими властями в субботу, но музыкант предпочел концерт на митинге. Отметим, что за несколько дней до мероприятия мэрия запретила артистам принимать участие в акции протеста.
Более 50 тысяч собралось на #МитингЗаСвободу на Проспекте Сахарова (#Допускай)— Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) August 10, 2019
По данным #БелыйСчётчик к 15:30 (37 минут назад) на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 47,2 тыс.участников...
PS Начинается Давка из-за оцепления... pic.twitter.com/b82Irzce9r
Еще до начала митинга полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В своем твиттере она написала, что задержана в центре сбора подписей, где перед согласованным митингом начался обыск.
Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходят в Москве с 14 июля. Массовые акции начались после того, как стало известно, что по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек. Большинство из них — независимые оппозиционные кандидаты.
Несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на них были задержаны 1674 человека.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Также сегодня акция прошла в Санкт-Петербурге, но она не была согласована. По данным издания «Фонтанка», там задержали 51 человека.
Вот как сейчас на митинге https://t.co/kji3ZqgEUy pic.twitter.com/Ld2bm8x7IH— The Village (@villagemsk) August 10, 2019