Пассажиры задержанного поезда уже больше 10 часов не могут выехать в Москву с новосибирского вокзала

Пассажиры поезда №67 «Абакан – Москва» уже больше 10 часов не могут выехать с новосибирского вокзала «Новосибирск-Главный» — их поезд задерживается «из-за взрыва на складе боеприпасов в посёлке Каменка Ачинского района. Об этом корреспонденту НГС сообщила пассажирка Валерия Пимонова.

«Поезд задержан не по вине РЖД. Это поезд №67 "Абакан – Москва" в связи со взрывами под Ачинском пошёл в обход во избежание жертв. Потому и ждем. Выехать должны были по местному времени в 17-00, это в 13-00 по Москве. Всё спокойно, никто не возмущён. По прибытии поезда выдадут справку о времени прибытия, но никаких компенсаций не будет, так как РЖД не виноваты, это форс-мажор», — рассказала Валерия Пимонова.