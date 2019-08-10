Пассажиры задержанного поезда уже больше 10 часов не могут выехать в Москву с новосибирского вокзала

Людей разместили в бизнес-зале вокзала, а пассажиров с детьми отправили в гостиницу
Фото: Валерия Пимонова
Пассажиры поезда №67 «Абакан – Москва» уже больше 10 часов не могут выехать с новосибирского вокзала «Новосибирск-Главный» — их поезд задерживается «из-за взрыва на складе боеприпасов в посёлке Каменка Ачинского района. Об этом корреспонденту НГС сообщила пассажирка Валерия Пимонова.
«Поезд задержан не по вине РЖД. Это поезд №67 "Абакан – Москва" в связи со взрывами под Ачинском пошёл в обход во избежание жертв. Потому и ждем. Выехать должны были по местному времени в 17-00, это в 13-00 по Москве. Всё спокойно, никто не возмущён. По прибытии поезда выдадут справку о времени прибытия, но никаких компенсаций не будет, так как РЖД не виноваты, это форс-мажор», — рассказала Валерия Пимонова.
Девушка отметила, что сотрудники вокзала разместили всех пассажиров задержанного поезда в бизнес-зале — там есть кондиционер и мягкие кресла. Тех, кто с детьми — отправили в гостиницу. По её словам, весь багаж пассажиры бесплатно сдали в камеру хранения на вокзале.
«Сотрудники РЖД вежливы, ситуацию объяснили — извинения принесли. Пробовали оперативно выяснять, есть ли возможность пересесть на другие поезда бесплатно — сдать один билет и приобрести другой — но мест нет. Только что объявили, что поезд задерживается уже на десять с лишним часов, так что до 2:30 где-то по местному времени продолжаем сидеть», — добавила Валерия.
Также она уточнила, что всех пассажиров обеспечили водой и накормили лапшой «Доширак».
Вчера пресс-служба РЖД уточнила, что поезда № 67 сообщением Абакан — Москва и № 114 сообщением Новосибирск — Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская, — всему виной взрывы в Ачинске.