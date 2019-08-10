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Происшествия

Под Новосибирском столкнулись «Жигули» и пассажирский автобус — водитель легковушки погиб на месте

Авария произошла в пяти километрах от Искитима

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По словам очевидцев, водитель «шестёрки» выехал на встречку

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером в Новосибирской области произошло жёсткое ДТП — столкнулись «Жигули» и пассажирский автобус. В результате столкновения легковушку смяло пополам. Авария произошла на трассе Р-254 недалеко от Искитима. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что есть один погибший.

«На 64-м километре произошло столкновение легкового и пассажирского автомобилей. По предварительной информации, один погибший — это водитель легкового автомобиля. Девочка 2016 года рождения доставлена в медицинское учреждение. По остальным пострадавшим информация уточняется, так же как и по причинам произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель «Жигули» выехал на встречную полосу — в результате чего произошло столкновение. «Водителя микроавтобуса зажало в салоне, его пытаются достать, а пассажиров, ехавших в маршрутке, увезли на скорой помощи», — сообщается в группе.

Сегодня утром на развязке улицы Фабричной и Димитровского моста в Новосибирске произошло массовое ДТП — авария с несколькими машинами спровоцировала пробку.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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10 авг 2019 в 21:13

Опять встречка и таз-капсула смерти...
Вот что надо запрещать, а не "праворульный хлам", в котором хотя бы одна подушка есть.

торчок. ёлка
10 авг 2019 в 21:23

Не интересно, отстой;( НГС + МЫ = любовь.;))

пейсы
10 авг 2019 в 21:17

На фото микроавтобус стоит не на своей полосе, вообще то. А жигули на своей.