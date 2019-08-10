Сегодня вечером в Новосибирской области произошло жёсткое ДТП — столкнулись «Жигули» и пассажирский автобус. В результате столкновения легковушку смяло пополам. Авария произошла на трассе Р-254 недалеко от Искитима.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что есть один погибший.

«На 64-м километре произошло столкновение легкового и пассажирского автомобилей. По предварительной информации, один погибший — это водитель легкового автомобиля. Девочка 2016 года рождения доставлена в медицинское учреждение. По остальным пострадавшим информация уточняется, так же как и по причинам произошедшего», — рассказали в ведомстве.

