По словам очевидцев, водитель «шестёрки» выехал на встречку
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Сегодня вечером в Новосибирской области произошло жёсткое ДТП — столкнулись «Жигули» и пассажирский автобус. В результате столкновения легковушку смяло пополам. Авария произошла на трассе Р-254 недалеко от Искитима.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что есть один погибший.
«На 64-м километре произошло столкновение легкового и пассажирского автомобилей. По предварительной информации, один погибший — это водитель легкового автомобиля. Девочка 2016 года рождения доставлена в медицинское учреждение. По остальным пострадавшим информация уточняется, так же как и по причинам произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель «Жигули» выехал на встречную полосу — в результате чего произошло столкновение. «Водителя микроавтобуса зажало в салоне, его пытаются достать, а пассажиров, ехавших в маршрутке, увезли на скорой помощи», — сообщается в группе.
Сегодня утром на развязке улицы Фабричной и Димитровского моста в Новосибирске произошло массовое ДТП — авария с несколькими машинами спровоцировала пробку.