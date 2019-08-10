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Дороги и транспорт

На Большевистской зафиксировали самую длинную пробку

9-балльный затор растянулся на 3,7 километра

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Большевичка часто стоит в пробках 

Фото: Александр Ощепков / из архива НГС

Днём на улице Большевистской в Новосибирске образовался 9-балльный затор — это самая длинная пробка недели.

Об этом сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки»: «Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного». Длина пробки днём достигла 3,7 километра — она тянулась от Ульяновской улицы в районе микрорайона «Европейский берег» до Красного проспекта. Это самая длинная пробка в такое время суток за всю неделю, добавили в «Яндексе».

Большевистскую парализовало и вчера утром — из-за ДТП у «Речного вокзала»

Ситуацию на Большевистской оценивают в девять баллов

Ситуацию на Большевистской оценивают в девять баллов

Утром образовался длинный затор на левом берегу — его спровоцировала массовая авария с бензовозом, троллейбусом и ещё несколькими машинами

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КОММЕНТАРИИ (14)

Марианна
10 авг 2019 в 17:51

господи, сколько можно. когда нам сделают дублер!

Пеший Ход
10 авг 2019 в 17:58

Ёлки-палки! Читать противно! Давайте ещё устроим соревнования на самую длинную пробку в городе! Это позор какой то если честно.

Фото пользователя
10 авг 2019 в 18:50

Офисный планктон ломанулся за тетрадками и дневниками в Рич Фэмили, чтобы 3 копейки сэкономить, а 3 рубля сжечь на бензин в пробке? Похвально!
Что за люди? Там 2 Ленты, 1 Гигант, 1 Метро... езжайте туда!