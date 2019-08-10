На Большевистской зафиксировали самую длинную пробку

Днём на улице Большевистской в Новосибирске образовался 9-балльный затор — это самая длинная пробка недели.

Об этом сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки»: «Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного». Длина пробки днём достигла 3,7 километра — она тянулась от Ульяновской улицы в районе микрорайона «Европейский берег» до Красного проспекта. Это самая длинная пробка в такое время суток за всю неделю, добавили в «Яндексе».