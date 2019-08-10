Официально: в Новосибирск привезут настоящий Кубок Стэнли

Кубок Стэнли выиграла американская команда «Сент-Луис Блюз» с бывшим новосибирцем Владимиром Тарасенко
Фото: hcsibir.ru
Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал дату и время, когда в Новосибирск привезут главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. Его выиграла американская команда с новосибирским хоккеистом Владимиром Тарасенко в составе.
По данным пресс-службы «Сибири», кубок привезут в понедельник, 19 августа, в ЛДС «Сибирь». Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00. Для новосибирцев организуют фотозону, где можно будет сфотографироваться с кубком, а также с его обладателем, нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.
«Проход к месту проведения фотосессии будет осуществляться в порядке общей очереди, которая будет организована, начиная с площади ЛДС, через левое крыло ЛДС "Сибирь" (сторона стройки, входы
Использование личных мобильных телефонов и фотокамер в момент фотографирования не допускается.
На выходе из фотозоны вы получите подробную инструкцию о порядке получения своей фотографии. <...> Ввиду огромного интереса мы не можем гарантировать, что все желающие смогут попасть в фотозону за отведённое время, однако приложим для этого все усилия», — предупредили сегодня, 10 августа, в пресс-службе новосибирского хоккейного клуба.
Кроме того, в клубе добавили, что в день мероприятия въезд на территорию ЛДС закроют. Помогать потерявшимся фанатам будут волонтёры.
Кубок Стэнли бывший новосибирцец Владимир Тарасенко в составе «Сент-Луис Блюз» выиграл в июне. До этого СМИ сообщали, что Кубок Стэнли привезут в Новосибирск днём ранее, 18 августа. Сам Владимир Тарасенко приехал в Новосибирск сегодня на День физкультурника в Дзержинском районе — он показал копию кубка.