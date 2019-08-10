Официально: в Новосибирск привезут настоящий Кубок Стэнли

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал дату и время, когда в Новосибирск привезут главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. Его выиграла американская команда с новосибирским хоккеистом Владимиром Тарасенко в составе.

По данным пресс-службы «Сибири», кубок привезут в понедельник, 19 августа, в ЛДС «Сибирь». Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00. Для новосибирцев организуют фотозону, где можно будет сфотографироваться с кубком, а также с его обладателем, нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.