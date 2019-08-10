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Маршрутка с пассажирами врезалась в «Ниссан» и снесла ограждение

В аварии на «Родниках» пострадал водитель микроавтобуса

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Микроавтобус ехал по маршруту Вокзал-Главный — ЖК «Северная корона»

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Днём 10 августа в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с маршрутным такси — микроавтобус столкнулся с Nissan, а затем въехал в дорожное ограждение. 

Авария произошла на перекрёстке улиц Гребенщикова и Тюленина в микрорайоне «Родники». В ДТП пострадал 45-летний водитель маршрутки — об этом сообщили очевидцы по номеру 112. О других пострадавших не сообщали. Микроавтобус ехал по маршруту № 34 (Новосибирск-Главный — ЖК «Северная корона»). На месте работают сотрудники скорой помощи.

Микроавтобус столкнулся с «Ниссаном» на пешеходном переходе&nbsp;

Микроавтобус столкнулся с «Ниссаном» на пешеходном переходе 

Утром в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием полного бензовоза и троллейбуса — из-за этого на время парализовалось движение по Димитровскому мосту. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Честный
10 авг 2019 в 15:30

Надо отменять ОСАГО для безаварийных водителей и повышать для аварийников, при 3 авариях за год отбирать права на 3 года + полная переэкзаменовка, а так в башке у лихачей сидит "а застрахован, страховая заплатит"

10 авг 2019 в 16:04

Эти ограждения могут нашпиговать своими мелкими элементами любой автомобиль. И как их принимали...