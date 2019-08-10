Маршрутка с пассажирами врезалась в «Ниссан» и снесла ограждение

Микроавтобус ехал по маршруту Вокзал-Главный — ЖК «Северная корона»
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Днём 10 августа в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с маршрутным такси — микроавтобус столкнулся с Nissan, а затем въехал в дорожное ограждение.
Авария произошла на перекрёстке улиц Гребенщикова и Тюленина в микрорайоне «Родники». В ДТП пострадал 45-летний водитель маршрутки — об этом сообщили очевидцы по номеру 112. О других пострадавших не сообщали. Микроавтобус ехал по маршруту
Утром в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием полного бензовоза и троллейбуса — из-за этого на время парализовалось движение по Димитровскому мосту.