Сотни новосибирцев с плакатами и Конституцией вышли на пикет в поддержку москвичей

В Новосибирске прошёл «Пикет солидарности с Москвой» — его устроили десятки новосибирцев с плакатами в сквере на улице Орджоникидзе.

Акция началась в 13:00. По оценке корреспондента НГС, на неё пришли около 200 новосибирцев.

«Мы выступаем против того, что происходит в Москве. Там происходят задержания, избиения людей, которые хотят мирных выборов, своего права избираться в государственный орган. Им не дают, их не пускают, запрещают, говорят, что подписи, которые они собрали, ненастоящие. Избирательное право — это важно. То, что происходит в Москве, происходит по всей России. <...> Мы поддерживаем москвичей, тоже хотим честных выборов», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр пикета Дарья Жукова.

