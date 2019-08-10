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Сотни новосибирцев с плакатами и Конституцией вышли на пикет в поддержку москвичей

Они выступили за честные выборы в Мосгордуму, к которым не допустили независимых кандидатов

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Десятки новосибирцев вышли в защиту независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму 

Фото: Кирилл Шматков / НГС

В Новосибирске прошёл «Пикет солидарности с Москвой» — его устроили десятки новосибирцев с плакатами в сквере на улице Орджоникидзе.

Акция началась в 13:00. По оценке корреспондента НГС, на неё пришли около 200 новосибирцев. 

«Мы выступаем против того, что происходит в Москве. Там происходят задержания, избиения людей, которые хотят мирных выборов, своего права избираться в государственный орган. Им не дают, их не пускают, запрещают, говорят, что подписи, которые они собрали, ненастоящие. Избирательное право — это важно. То, что происходит в Москве, происходит по всей России. <...> Мы поддерживаем москвичей, тоже хотим честных выборов», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр пикета Дарья Жукова.

Акция прошла у фонтана в сквере на улице Орджоникидзе&nbsp;

Акция прошла у фонтана в сквере на улице Орджоникидзе 

Новосибирцы вышли с распечатанными плакатами&nbsp;

Новосибирцы вышли с распечатанными плакатами 

Участники пикета вышли с плакатами «Мне не всё равно!», «Выборы, а не автозаки!», «Беспредел в Москве касается всех!» и другими. Некоторые пришли только с Конституцией РФ в руках. 

Некоторые пришли на пикет только с одной Конституцией, намекая на право каждого избирать и быть избранным&nbsp;

Некоторые пришли на пикет только с одной Конституцией, намекая на право каждого избирать и быть избранным 

Участники акции заявили, что подобные проблемы с выборами происходят по всей стране

Участники акции заявили, что подобные проблемы с выборами происходят по всей стране

В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму, к которым не допустили несколько независимых кандидатов. На одной из последних, которую городские власти не согласовали, задержали и избили больше тысячи человек

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КОММЕНТАРИИ (121)

Виктория Гок
10 авг 2019 в 13:56

Место знакомства подрастающего поколения! Прям родственные души тут могут встретиться, а через 9 месяцев принести в подоле маме внучка в 17 лет

10 авг 2019 в 13:49

По моему, людям просто заняться не чем.

Звоночек
10 авг 2019 в 13:48

Ну и что опять-то школьников эксплуатируют? Не понимаю зачем поддерживать людей которые специально идут и нарушают закон тк митинг в москве был запрещен