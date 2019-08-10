Сотни новосибирцев с плакатами и Конституцией вышли на пикет в поддержку москвичей

Десятки новосибирцев вышли в защиту независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму
Фото: Кирилл Шматков / НГС
В Новосибирске прошёл «Пикет солидарности с Москвой» — его устроили десятки новосибирцев с плакатами в сквере на улице Орджоникидзе.
Акция началась в 13:00. По оценке корреспондента НГС, на неё пришли около 200 новосибирцев.
«Мы выступаем против того, что происходит в Москве. Там происходят задержания, избиения людей, которые хотят мирных выборов, своего права избираться в государственный орган. Им не дают, их не пускают, запрещают, говорят, что подписи, которые они собрали, ненастоящие. Избирательное право — это важно. То, что происходит в Москве, происходит по всей России. <...> Мы поддерживаем москвичей, тоже хотим честных выборов», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр пикета Дарья Жукова.
Участники пикета вышли с плакатами «Мне не всё равно!», «Выборы, а не автозаки!», «Беспредел в Москве касается всех!» и другими. Некоторые пришли только с Конституцией РФ в руках.
В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму, к которым не допустили несколько независимых кандидатов. На одной из последних, которую городские власти не согласовали, задержали и избили больше тысячи человек.