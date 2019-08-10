В Новосибирске открылась безымянная кофейня в гардеробе

Эта кофейня поможет протестировать спрос на кофе среди тусовщиков, а пока её создатели делают ремонт другого помещения под более крупный проект
Фото: Игорь Каменев
Сегодня, 10 августа, в Новосибирске открыли безымянную кофейню в гардеробе — название может предложить любой желающий, а потом пройдёт голосование. Она будет работать в тестовом режиме в августе и сентябре.
Создатели проекта — это владельцы бара The Rooks и Jawsspot в Новосибирске Игорь Каменев и Максим Серант совместно с Никитой Меньшиковым и Антоном Батраевым.
Как рассказал соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев, они потратили не очень много времени и денег на переоборудование гардероба в кофейню. Она будет работать с 07:45 до 22:00 по будням, выходным — до полуночи. Владельцы считают, что во время тусовок спрос на кофе тоже есть.
За название кофейни будут голосовать новосибирцы, предлагая свои варианты: «Мы открыли пока ещё безымянную кофейню. Взяли себе только хештег — #кофеснашегодвора», — пояснил Игорь Каменев.
«Мы давно думали, что во двориках не хватает кофе. На своих мощностях внутри бара размещать кофемашину особо негде: она большая и [это] неудобно. Думали о том, что, может, подвернётся помещение, где сделаем какое-то уютное пространство с большим количеством зелени и солнца. Вкусный кофе и завтраки каждый день. Это нечто большее, а сейчас, пока мы ведём ремонт в найденном помещении, решили подогреть интерес, открыв у нас на первом этаже кофейню, где был первый вход в бар, до того, как мы расширились», — добавил Каменев.
Ранее НГС писал о том, что Коммунистическая становится новой ресторанной улицей: там можно пробовать пельмени с уткой, а еще сидеть за баром в глубоких креслах и пить хреновуху.