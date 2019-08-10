В Новосибирске открылась безымянная кофейня в гардеробе

Эта кофейня поможет протестировать спрос на кофе среди тусовщиков, а пока её создатели делают ремонт другого помещения под более крупный проект

Сегодня, 10 августа, в Новосибирске открыли безымянную кофейню в гардеробе — название может предложить любой желающий, а потом пройдёт голосование. Она будет работать в тестовом режиме в августе и сентябре. Создатели проекта — это владельцы бара The Rooks и Jawsspot в Новосибирске Игорь Каменев и Максим Серант совместно с Никитой Меньшиковым и Антоном Батраевым.

Пока заведение работает в тестовом режиме и без названия Фото: Игорь Каменев

Как рассказал соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев, они потратили не очень много времени и денег на переоборудование гардероба в кофейню. Она будет работать с 07:45 до 22:00 по будням, выходным — до полуночи. Владельцы считают, что во время тусовок спрос на кофе тоже есть.

За название кофейни будут голосовать новосибирцы, предлагая свои варианты: «Мы открыли пока ещё безымянную кофейню. Взяли себе только хештег — #кофеснашегодвора», — пояснил Игорь Каменев.

Кофейня работает на месте, где был первый вход в бар, когда он занимал ещё меньшую площадь Фото: Игорь Каменев