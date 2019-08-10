10 августа суббота
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 65.25
eur 73.02

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Спорт
Фоторепортаж

Звезда НХЛ привёз показать новосибирцам копию Кубка Стэнли

Настоящий главный трофей НХЛ он выиграл в составе американской команды в этом году

Поделиться

204
Обсудить

В Новосибирск приехала копия Кубка Стэнли — он из самых престижных хоккейных призов, который ежегодно вручают победителю плей-офф НХЛ

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Нападающий американского хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» и бывший игрок «Сибири» Владимир Тарасенко привёз в Новосибирск копию Кубка Стэнли. Настоящий кубок выиграла его команда в июне.

Он показал его новосибирцам на стадионе «Чкаловец» в Дзержинском районе, где прошёл праздник в честь Дня физкультурника, сообщили в пресс-центре мэрии. 

Кубок Стэнли бывший новосибирцец выиграл в составе «Сент-Луис Блюз». Финал кубка прошёл в июне в США — он стал первым с 2011 года, в котором для выявления чемпиона потребовалось сыграть все семь матчей серии. Команда Владимира Тарасенко одержала победу в четырёх матчах финальной серии плей-офф. При этом сам Тарасенко за игру набрал одно очко — он сделал результативную передачу в третьем периоде, когда забросили третью шайбу. Настоящий Кубок Стэнли должны привезти в Новосибирск на следующей неделе.

Настоящий Кубок Стэнли обещают привезти в Сибирь через неделю

Настоящий Кубок Стэнли обещают привезти в Сибирь через неделю

Тарасенко раздал автографы поклонникам и сфотографировался с ними&nbsp;

Тарасенко раздал автографы поклонникам и сфотографировался с ними 

С 2008 по 2012 год Тарасенко играл за «Сибирь», потом перешёл в СКА, а теперь играет за&nbsp;«Сент-Луис Блюз»

С 2008 по 2012 год Тарасенко играл за «Сибирь», потом перешёл в СКА, а теперь играет за «Сент-Луис Блюз»

Вместе с хоккеистом на сцену «Чкаловца» поднялся его дед Владимир Тарасенко, начальник одноимённого футбольного клуба. В честь праздника на стадионе устроили турнир среди ветеранов футбольного клуба «Чкаловец» от 45 лет и старше. 

На праздник пришли бабушка и дедушка хоккеиста, последний — известный футбольный тренер и начальник футбольного клуба «Чкаловец» Владимир Тарасенко

На праздник пришли бабушка и дедушка хоккеиста, последний — известный футбольный тренер и начальник футбольного клуба «Чкаловец» Владимир Тарасенко

В честь Дня физкультурника на стадионе устроили матч по футболу среди ветеранов&nbsp;

В честь Дня физкультурника на стадионе устроили матч по футболу среди ветеранов 

Тарасенко специально приехал на праздник в Дзержинский район — здесь он рос и начал заниматься хоккеем&nbsp;

Тарасенко специально приехал на праздник в Дзержинский район — здесь он рос и начал заниматься хоккеем 

Другие мероприятия, которые проходят в Новосибирске в эти выходные, смотрите в еженедельном обзоре НГС.АФИША.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Владимир ТарасенкоКубок Стэнли

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!