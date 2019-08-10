Звезда НХЛ привёз показать новосибирцам копию Кубка Стэнли

Нападающий американского хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» и бывший игрок «Сибири» Владимир Тарасенко привёз в Новосибирск копию Кубка Стэнли. Настоящий кубок выиграла его команда в июне.

Он показал его новосибирцам на стадионе «Чкаловец» в Дзержинском районе, где прошёл праздник в честь Дня физкультурника, сообщили в пресс-центре мэрии.

Кубок Стэнли бывший новосибирцец выиграл в составе «Сент-Луис Блюз». Финал кубка прошёл в июне в США — он стал первым с 2011 года, в котором для выявления чемпиона потребовалось сыграть все семь матчей серии. Команда Владимира Тарасенко одержала победу в четырёх матчах финальной серии плей-офф. При этом сам Тарасенко за игру набрал одно очко — он сделал результативную передачу в третьем периоде, когда забросили третью шайбу. Настоящий Кубок Стэнли должны привезти в Новосибирск на следующей неделе.