Жертвами взрыва на закрытом полигоне под Архангельском оказались пять сотрудников Росатома

По пока неподтвержденной информации среди погибших есть представители Минобороны
Фото: Егор Сидоров / 29.RU
При взрыве на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников Росатома. Еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом говорится в официальном сообщении, которое появилось на сайте Росатома.
Взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
— В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в заявлении.
РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источник в военном ведомстве, что при ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.
— По стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки, — сказал источник агентства.
В Министерстве обороны сообщили, что «выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме». К тому же выводу пришли в Роспотребнадзоре.
Ранее наш коллега Дмитрий Горчаков объяснил архангельскому порталу 29.RU, из-за чего мог случиться взрыв на полигоне. Прочитать его колонку вы можете здесь.