Жертвами взрыва на закрытом полигоне под Архангельском оказались пять сотрудников Росатома

— В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в заявлении.

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области , который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников Росатома. Еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом говорится в официальном сообщении, которое появилось на сайте Росатома .

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источник в военном ведомстве, что при ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.



— По стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки, — сказал источник агентства.



В Министерстве обороны сообщили, что «выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме». К тому же выводу пришли в Роспотребнадзоре.

Ранее наш коллега Дмитрий Горчаков объяснил архангельскому порталу 29.RU, из-за чего мог случиться взрыв на полигоне. Прочитать его колонку вы можете здесь.