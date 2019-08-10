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Происшествия

Жертвами взрыва на закрытом полигоне под Архангельском оказались пять сотрудников Росатома

В госкорпорации рассказали, чем занимались там их сотрудники

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По пока неподтвержденной информации среди погибших есть представители Минобороны

Фото: Егор Сидоров / 29.RU

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников Росатома. Еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом говорится в официальном сообщении, которое появилось на сайте Росатома.

Взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

— В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в заявлении.

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источник в военном ведомстве, что при ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.

— По стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки, — сказал источник агентства.

В Министерстве обороны сообщили, что «выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме». К тому же выводу пришли в Роспотребнадзоре.

Ранее наш коллега Дмитрий Горчаков объяснил архангельскому порталу 29.RU, из-за чего мог случиться взрыв на полигоне. Прочитать его колонку вы можете здесь

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Архангельская областьРосатомвзрыв на полигоне

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КОММЕНТАРИИ (18)

гостья
10 авг 2019 в 12:17

А если бы радиационный фон был превышен - разве об этом сказали бы? Честно говоря, не верю нынешним официальным сообщениям...

некоко
10 авг 2019 в 12:22

Казалось бы какая связь между сотрудниками Росатома и скачком радиационного фона.

Горожанка
10 авг 2019 в 12:27

Не удивительно, что Европа боится России. А ведь Архангельск совсем рядом с ними... Мы даже не желая того, можем запросто заполонить радиацией многие страны. Сразу вспомнилось выражение про обезьяну с гранатой.