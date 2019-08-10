На левом берегу растянулась огромная пробка из-за массового ДТП с бензовозом на Димитровском мосту

Утром 10 августа на развязке улицы Фабричной и Димитровского моста в Новосибирске произошло массовое ДТП — авария с неколькими машинами спровоцировала пробку. Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец. В ДТП попал бензовоз, троллейбус, грузовик и несколько легковых машин. «У водителя троллейбуса забинтована и зафиксирована рука, как делают при переломах», — рассказал очевидец. На месте работают машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Фото: читатель НГС

По данным НГС, в аварии пострадал бензовоз компании «СИБЭКО». Он перевозил топливо для спецтехники, которая ремонтирует теплосети — утечек в нём не нашли. Руководство компании приехало на место ДТП.

Фото: yandex.ru

Из-за аварии по левому берегу и Димитровскому мосту растянулась многокилометровая пробка — от площади Энергетиков до места аварии. Скорость движения на этом отрезке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает 15 км/ч.

Фото: читатель НГС