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Происшествия

На левом берегу растянулась огромная пробка из-за массового ДТП с бензовозом на Димитровском мосту

В аварии столкнулись троллейбус, грузовик и несколько легковых машин

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Фото: читатель НГС

Утром 10 августа на развязке улицы Фабричной и Димитровского моста в Новосибирске произошло массовое ДТП — авария с неколькими машинами спровоцировала пробку.

Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец. В ДТП попал бензовоз, троллейбус, грузовик и несколько легковых машин. «У водителя троллейбуса забинтована и зафиксирована рука, как делают при переломах», — рассказал очевидец. На месте работают машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По данным НГС, в аварии пострадал бензовоз компании «СИБЭКО». Он перевозил топливо для спецтехники, которая ремонтирует теплосети — утечек в нём не нашли. Руководство компании приехало на место ДТП.

Из-за аварии по левому берегу и Димитровскому мосту растянулась многокилометровая пробка — от площади Энергетиков до места аварии. Скорость движения на этом отрезке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает 15 км/ч.

Этой ночью сотрудники ГИБДД провели большой рейд среди водителей-нарушителей — они оштрафовали больше сотни человек

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КОММЕНТАРИИ (4)

10 авг 2019 в 11:56

Вот построят новый мост, и забудем навсегда о ДТП и пробках.

Фото пользователя
10 авг 2019 в 11:35

Ну растянулась и растянулась. Мне например вообще по барабану.

торчок. ёлка
10 авг 2019 в 11:52

Главное НГС у нас есть;) А остальное - по барабану;))