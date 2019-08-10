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10 новосибирских учителей решили переехать в деревню за 1 миллион

Педагоги просят чиновников отправить их на работу в село

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Пока в министерстве получили только 10 предварительных заявок от учителей 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске готовятся к запуску программы «Земский учитель» — 10 учителей согласились переехать на работу в деревенскую школу ради одного миллиона рублей.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос:

«В настоящий момент в министерство образования Новосибирской области поступило 10 обращений граждан по программе "Земский учитель". Обращения поступили из Новосибирска, Новосибирского района и Карасукского района».

Программу «Земский учитель» запускают по аналогии со старой программой «Земский доктор» — педагогам из городских школ будут давать миллион рублей за переезд на работу в деревенские школы. Программу анонсировал Владимир Путин в начале этого года, но сами учителя назвали её унижением и рассказали, почему она не сработает.

По данным министерства образования, программу запустят в 2020 году. Сейчас Министерство просвещения РФ составляет реестр школ, которые станут участниками программы — его должны закончить к концу этого года.

А вы бы согласились переехать в деревню за миллион рублей?

    Недавно в Новосибирске объявили о резкой нехватке учителей — в школах появился дефицит педагогов начальных классов и иностранных языков. 

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Татьяна С.
    10 авг 2019 в 10:56

    Я не учитель и не врач, но по-моему,когда есть альтернатива переехать да еще и с подъемными средствами, это здорово. Далеко не всем хочется жить и работать в городе.

    Фото пользователя
    10 авг 2019 в 10:57

    И скатертью дорога!

    Фото пользователя
    10 авг 2019 в 11:39

    Из центра Новосибирска вряд ли учителя поедут, а вот из районных центров вполне. Я сама в простой школе работала до декретов, и думаю, что если есть уже 10 человек, значит программа нужна