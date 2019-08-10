10 новосибирских учителей решили переехать в деревню за 1 миллион

Пока в министерстве получили только 10 предварительных заявок от учителей
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске готовятся к запуску программы «Земский учитель» — 10 учителей согласились переехать на работу в деревенскую школу ради одного миллиона рублей.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос:
«В настоящий момент в министерство образования Новосибирской области поступило 10 обращений граждан по программе "Земский учитель". Обращения поступили из Новосибирска, Новосибирского района и Карасукского района».
Программу «Земский учитель» запускают по аналогии со старой программой «Земский доктор» — педагогам из городских школ будут давать миллион рублей за переезд на работу в деревенские школы. Программу анонсировал Владимир Путин в начале этого года, но сами учителя назвали её унижением и рассказали, почему она не сработает.
По данным министерства образования, программу запустят в 2020 году. Сейчас Министерство просвещения РФ составляет реестр школ, которые станут участниками программы — его должны закончить к концу этого года.
А вы бы согласились переехать в деревню за миллион рублей?
Недавно в Новосибирске объявили о резкой нехватке учителей — в школах появился дефицит педагогов начальных классов и иностранных языков.