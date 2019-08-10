Больше ста водителей оштрафовали в центре города

С левого берега 10 авг 2019 в 00:45

Кстати о тонировке. На днях был случай на пляже. Подошли к своему автомобилю на парковке, рядом четырка наглухо затонированная, тишина, думаем что в машине никого нет. Да если бы и были не проблема. И тут она заводится и уезжает, в салоне молодежь.

Как то странно все это...