Больше ста водителей оштрафовали в центре города

По словам сотрудников ГИБДД, рейд может продлиться всю ночь
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вечером 9 августа сотрудники ГИБДД устроили в центре Новосибирска рейд по выявлению нарушителей. Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Как рассказал Савченков, сотрудники ГИБДД останавливают водителей, которые не пристегивают ремни безопасности; машины с тонировкой, несоответствующей нормам; машины, припаркованные в неположенном месте; автомобилистов без прав и пьяных водителей. Савченков уточнил, что на момент написания новости штрафы получили больше ста водителей.
Кроме того, сейчас ГИБДД проводит рейд, посвященный безопасности детей — сотрудники инспекции останавливают машины, в которых возят детей. По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок пассажир» будет длиться до 12 августа. Акцию решили провести из-за возросшего количества ДТП, в которых пострадали дети.