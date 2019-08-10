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Дороги и транспорт

Больше ста водителей оштрафовали в центре города

Сотрудники ГИБДД устроили в центре Новосибирска рейд по выявлению нарушителей

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По словам сотрудников ГИБДД, рейд может продлиться всю ночь

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 9 августа сотрудники ГИБДД устроили в центре Новосибирска рейд по выявлению нарушителей. Об этом корреспонденту НГС сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Как рассказал Савченков, сотрудники ГИБДД останавливают водителей, которые не пристегивают ремни безопасности; машины с тонировкой, несоответствующей нормам; машины, припаркованные в неположенном месте; автомобилистов без прав и пьяных водителей. Савченков уточнил, что на момент написания новости штрафы получили больше ста водителей. 

Кроме того, сейчас ГИБДД проводит рейд, посвященный безопасности детей — сотрудники инспекции останавливают машины, в которых возят детей. По информации Госавтоинспекции, рейд «Ребёнок пассажир» будет длиться до 12 августа. Акцию решили провести из-за возросшего количества ДТП, в которых пострадали дети.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Моряк
10 авг 2019 в 01:08

Дожили... "Рейды о выявлении нарушения"... Да какие рейды, эти нарушения должны пресекаться ЕЖЕДНЕВНО!!!! А то развели на дорогах беспредел из-за отсутствия контроля, а потом рейды устраивают...

10 авг 2019 в 00:48

Еще бы колхозных тюнеров за прямоток ловили бы на улицах и не только в центре.
А мотоциклистов особенно.

10 авг 2019 в 00:45

Кстати о тонировке. На днях был случай на пляже. Подошли к своему автомобилю на парковке, рядом четырка наглухо затонированная, тишина, думаем что в машине никого нет. Да если бы и были не проблема. И тут она заводится и уезжает, в салоне молодежь.
Как то странно все это...