Новосибирский поезд пустили в объезд из-за повторных взрывов в Ачинске

Поезда №67 Абакан - Москва и №114 Новосибирск - Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская
Фото: Александр Ощепков / НГС
Два серьезных взрыва прогремели в пятницу на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района, из-за этого движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог 9 августа.
«Поезда № 67 сообщением Абакан – Москва и № 114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская», — сообщили в службе.
Как сообщает портал NGS24, сегодня на военном складе под Ачинском в Красноярском крае прогремели новые взрывы. Местные жители рассказали, что слышали хлопки.
Ранее, 5 августа на этом же складе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Осколки снарядов обрушились на Ачинск. Была объявлена эвакуация жителей Ачинска и близлежащих деревень. 6 августа в Ачинск стали возвращаться жители. 8 августа жителей пустили в Каменку. Однако вскоре была объявлена новая эвакуация. Через несколько часов власти объявили о том, что тревога была ложной.