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Дороги и транспорт

Новосибирский поезд пустили в объезд из-за повторных взрывов в Ачинске

Движение поездов на участке Красноярской железной дороги остановлено

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Поезда №67 Абакан - Москва и №114 Новосибирск - Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская

Фото: Александр Ощепков / НГС

Два серьезных взрыва прогремели в пятницу на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района, из-за этого движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог 9 августа.

«Поезда № 67 сообщением Абакан – Москва и № 114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская», — сообщили в службе. 

Как сообщает портал NGS24, сегодня на военном складе под Ачинском в Красноярском крае прогремели новые взрывы. Местные жители рассказали, что слышали хлопки.

Ранее, 5 августа на этом же складе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Осколки снарядов обрушились на Ачинск. Была объявлена эвакуация жителей Ачинска и близлежащих деревень. 6 августа в Ачинск стали возвращаться жители. 8 августа жителей пустили в Каменку. Однако вскоре была объявлена новая эвакуация. Через несколько часов власти объявили о том, что тревога была ложной.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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9 авг 2019 в 23:52

Опять какой-то прапорщик хохлам боеприпасы продал...

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9 авг 2019 в 23:49

"Два серьезных взрыва ". Молчу, молчу.