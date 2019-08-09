Новосибирский поезд пустили в объезд из-за повторных взрывов в Ачинске

Два серьезных взрыва прогремели в пятницу на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района, из-за этого движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог 9 августа.

«Поезда № 67 сообщением Абакан – Москва и № 114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская», — сообщили в службе.



Как сообщает портал NGS24, сегодня на военном складе под Ачинском в Красноярском крае прогремели новые взрывы. Местные жители рассказали, что слышали хлопки.