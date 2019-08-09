Попавшие в аварию водители вызвали ГИБДД и прождали на дороге восемь часов

Водители, попавшие в аварию возле дома № 15 на улице Порт-Артурской в Ленинском районе Новосибирска, дождались оформления ДТП только спустя восемь часов.

Об этом корреспонденту НГС рассказал водитель «Ниссан Цефиро» Владимир Богословский.

По его словам, ДТП случилось ещё днём. «Ниссан» притормозил перед перекрёстком, чтобы пропустить поток машин, которые ехали по главной дороге. В это время в заднюю часть машины въехал водитель на отечественном авто. В аварии никто не пострадал, но добиться её оформления водители не могли в течение восьми часов.



«Я первый звонок сделал в 13:24 на пульт [службы 112] — сообщил о ДТП. <…> Кое-как дозвонился дотуда, мне дали номер полка [ГИБДД], я позвонил в полк, они сказали: ожидайте. Часа через три приехал экипаж, заставил нас растянуть машины [на метр друг от друга]. Посмотрели наши документы, сказали: давайте поедем на трасологию. Мы на всё согласны были. В общем, они вернули нам документы, сели в машину и сказали: "Ребят, вызывайте аваркомов, мы вам советуем вызвать аваркомов". Я говорю: "Так за аваркома нужно платить". — "Ну тогда ждите нас"», — описал ситуацию водитель.

По его словам, после этого экипаж ДПС уехал. Владимир Богословский не понял, почему автоинспекторы не стали сразу оформлять ДТП. Потом водители ещё несколько раз звонили в ГИБДД, но сначала услышали совет либо продолжить ждать, либо вызвать аваркомов, а потом по этим телефонам вообще перестали отвечать. Дозвониться до автоинспекции водители не могли в течение долгого времени. Их машины до темноты стояли на проезжей части, мешая потоку, а сочувствующие очевидцы даже стали приносить водителям воду.