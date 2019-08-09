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Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у финской команды в товарищеском матче

Решающий гол новосибирцы забили в овертайме

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Все три гола в ворота соперников забили легионеры «Сибири»

Фото: vk.com / hockeyvideosibir

Сегодня, 9 августа, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на предсезонных сборах в Финляндии выиграл товарищеский матч у местной команды «Пеликанс» из Лахти: сибиряки одержали победу в овертайме.

Счёт в игре открыл «Пеликанс»: шайба влетела в ворота новосибирской команды в самом конце первого периода. «Сибирь» во второй двадцатиминутке ответила соперникам двумя голами: их авторами стали легионеры Юкка Пелтола и Сэм Лофквист. На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «Сибири», но в третьем периоде финскому клубу удалось сравнять счёт.

Исход товарищеского матча решил овертайм: ворота соперников поразил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

«В девятку Микаэль зарядил издали! Красота!» — отмечается в онлайн-трансляции на сайте новосибирского клуба.

Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.

Ранее новосибирский клуб провёл предсезонные товарищеские матчи с ещё двумя финскими командами — ХПК и «Йокеритом». 

Регулярный чемпионат Континентальной лиги для «Сибири» начнётся 3 сентября. Посмотреть календарь предстоящих матчей можно по ссылке

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КОММЕНТАРИИ (6)

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9 авг 2019 в 21:03

Фомилии у сибириков ну типична руския.

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9 авг 2019 в 21:10

Вырвала! Кстати, подсказка: в чемпионате можно писать "отобрала очко".

мсю
9 авг 2019 в 22:22

а по фамилиям фины с финами играли