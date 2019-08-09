Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у финской команды в товарищеском матче

Сегодня, 9 августа, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на предсезонных сборах в Финляндии выиграл товарищеский матч у местной команды «Пеликанс» из Лахти: сибиряки одержали победу в овертайме.

Счёт в игре открыл «Пеликанс»: шайба влетела в ворота новосибирской команды в самом конце первого периода. «Сибирь» во второй двадцатиминутке ответила соперникам двумя голами: их авторами стали легионеры Юкка Пелтола и Сэм Лофквист. На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «Сибири», но в третьем периоде финскому клубу удалось сравнять счёт.