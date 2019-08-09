Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у финской команды в товарищеском матче

Все три гола в ворота соперников забили легионеры «Сибири»
Фото: vk.com / hockeyvideosibir
Сегодня, 9 августа, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на предсезонных сборах в Финляндии выиграл товарищеский матч у местной команды «Пеликанс» из Лахти: сибиряки одержали победу в овертайме.
Счёт в игре открыл «Пеликанс»: шайба влетела в ворота новосибирской команды в самом конце первого периода. «Сибирь» во второй двадцатиминутке ответила соперникам двумя голами: их авторами стали легионеры Юкка Пелтола и Сэм Лофквист. На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «Сибири», но в третьем периоде финскому клубу удалось сравнять счёт.
Исход товарищеского матча решил овертайм: ворота соперников поразил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.
«В девятку Микаэль зарядил издали! Красота!» — отмечается в онлайн-трансляции на сайте новосибирского клуба.
Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.
Ранее новосибирский клуб провёл предсезонные товарищеские матчи с ещё двумя финскими командами — ХПК и «Йокеритом».
Регулярный чемпионат Континентальной лиги для «Сибири» начнётся 3 сентября. Посмотреть календарь предстоящих матчей можно по ссылке.