Двум трамваям на левом берегу поменяли маршруты из-за раскопок на теплотрассе

Из-за ремонта теплотрассы в Кировском районе Новосибирска существенно сузят улицу Мира недалеко от «МЕГИ»: из-за этого на неделю изменятся маршруты трамваев № 10 и 15.



«В связи с проведением третьего этапа капитального ремонта теплотрассы с 22:00 10 августа по 17 августа производится сужение по центру проезжей части улицы Мира напротив здания № 62/8 к1 на 16,5 метра», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

