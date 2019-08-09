Двум трамваям на левом берегу поменяли маршруты из-за раскопок на теплотрассе

Из-за коммунальных работ трамваи не смогут ездить по улице Мира
Фото: архив НГС
Из-за ремонта теплотрассы в Кировском районе Новосибирска существенно сузят улицу Мира недалеко от «МЕГИ»: из-за этого на неделю изменятся маршруты трамваев № 10 и 15.
«В связи с проведением третьего этапа капитального ремонта теплотрассы с 22:00 10 августа по 17 августа производится сужение по центру проезжей части улицы Мира напротив здания № 62/8 к1 на 16,5 метра», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.
Таким образом, из-за раскопок по улице Мира не смогут ходить трамваи.
По данным ЦУГАЭТ, трамвай № 10 на время коммунальных работ будет ездить по кольцевому маршруту от остановки «Торговый город "Левобережный"» по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов, Невельского, Широкой и Демьяновской, а затем по Троллейной, Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Торговый город "Левобережный"».
Изменится и маршрут трамваев № 15: в ближайшую неделю они будут ходить от остановки «Посёлок Чемской» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина и дальше по привычной схеме до конечной остановки «Юго-Западный жилмассив».
Также сегодня из-за ремонта теплотрассы в Ленинском районе Новосибирска сузили улицу Ватутина и перенесли остановку у ГУМа.