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Дороги и транспорт

Двум трамваям на левом берегу поменяли маршруты из-за раскопок на теплотрассе

Улицу Мира сужают больше чем на 16 метров

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Из-за коммунальных работ трамваи не смогут ездить по улице Мира

Фото: архив НГС

Из-за ремонта теплотрассы в Кировском районе Новосибирска существенно сузят улицу Мира недалеко от «МЕГИ»: из-за этого на неделю изменятся маршруты трамваев № 10 и 15.

«В связи с проведением третьего этапа капитального ремонта теплотрассы с 22:00 10 августа по 17 августа производится сужение по центру проезжей части улицы Мира напротив здания № 62/8 к1 на 16,5 метра», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Рабочие перекопают дорогу посередине

Рабочие перекопают дорогу посередине

Таким образом, из-за раскопок по улице Мира не смогут ходить трамваи.

По данным ЦУГАЭТ, трамвай № 10 на время коммунальных работ будет ездить по кольцевому маршруту от остановки «Торговый город "Левобережный"» по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов, Невельского, Широкой и Демьяновской, а затем по Троллейной, Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Торговый город "Левобережный"».

На время ремонта теплотрассы отрезок, обозначенный на этой схеме синим цветом, выпадет из маршрута трамвая № 10

На время ремонта теплотрассы отрезок, обозначенный на этой схеме синим цветом, выпадет из маршрута трамвая № 10

Изменится и маршрут трамваев № 15: в ближайшую неделю они будут ходить от остановки «Посёлок Чемской» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина и дальше по привычной схеме до конечной остановки «Юго-Западный жилмассив». 

По этой же схеме трамваи № 15 будут ездить и обратно

По этой же схеме трамваи № 15 будут ездить и обратно

Также сегодня из-за ремонта теплотрассы в Ленинском районе Новосибирска сузили улицу Ватутина и перенесли остановку у ГУМа.

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КОММЕНТАРИИ (1)

торчок. ёлка
9 авг 2019 в 20:43

Не впечатлило.;( Заезженная тема;))