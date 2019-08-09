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Дороги и транспорт

До «Родников» начали строить две дороги за 258 миллионов

Дорожники реконструируют улицу Кедровую и соединят улицы Фадеева и Гребенщикова

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Улицу Кедровую расширят до четырёх полос 

Фото: из архива НГС

В Новосибирске дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог на микрорайоне «Родники» на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента». 

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, муниципальные контракты на строительство новых дорог заключены 5 августа с компаниями ООО «СоюзДорСтрой» и ООО «СМП-11». 

Улицу Кедровую расширяют до 14,5 метра на участке от Мочищенского шоссе до улицы Краузе вместе с железнодорожным переездом. Работы идут в два этапа: сначала ремонтируют участок возле переезда. «Выполнены работы по прокладке кабельных линий электроснабжения, ведутся подготовительные работы по выносу сетей связи, водопровода, газопровода», — уточнили в мэрии. 

Полностью Кедровую реконструируют в 2020 году, а первый участок возле переезда — к 10 октября 2019 года. К этой же дате обещают полностью построить 2-полосную дорогу между Фадеева и Гребенщикова вместе с реконструкцией железнодорожного переезда около ТЦ «Лента». 

На строительство Кедровой власти тратят 192 миллиона рублей, на дорогу от Фадеева до Гребенщикова выделено 66 миллионов рублей. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (24)

9 авг 2019 в 19:38

Давно уже пора уточнять так же процент отката, сообщая о денежных цифрах:))) - "На ул. Кедровую выделено 192 млн, процент отката - 40%, на участок от Фадеева до Гребенщикова - 60 млн, процент отката путем долгих и умелых переговоров удалось снизить до 37,5%":)))

Радость
9 авг 2019 в 19:37

258 миллион потратить на дороги ??они будут с золотыми вкраплениями?
А как соединят ,так люди на работу с фадеева и смогут выехать !!!дороги явно не стоят столько

Доктор
9 авг 2019 в 19:33

Зачем на них деньги тратить. Они сами приехали к нам в город. Пусть за свой счёт дороги и строят