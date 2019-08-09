До «Родников» начали строить две дороги за 258 миллионов

В Новосибирске дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог на микрорайоне «Родники» на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, муниципальные контракты на строительство новых дорог заключены 5 августа с компаниями ООО «СоюзДорСтрой» и ООО «СМП-11».

Улицу Кедровую расширяют до 14,5 метра на участке от Мочищенского шоссе до улицы Краузе вместе с железнодорожным переездом. Работы идут в два этапа: сначала ремонтируют участок возле переезда. «Выполнены работы по прокладке кабельных линий электроснабжения, ведутся подготовительные работы по выносу сетей связи, водопровода, газопровода», — уточнили в мэрии.