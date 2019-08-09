До «Родников» начали строить две дороги за 258 миллионов

Улицу Кедровую расширят до четырёх полос
Фото: из архива НГС
В Новосибирске дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог на микрорайоне «Родники» на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».
Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, муниципальные контракты на строительство новых дорог заключены 5 августа с компаниями ООО «СоюзДорСтрой» и ООО «СМП-11».
Улицу Кедровую расширяют до 14,5 метра на участке от Мочищенского шоссе до улицы Краузе вместе с железнодорожным переездом. Работы идут в два этапа: сначала ремонтируют участок возле переезда. «Выполнены работы по прокладке кабельных линий электроснабжения, ведутся подготовительные работы по выносу сетей связи, водопровода, газопровода», — уточнили в мэрии.
Полностью Кедровую реконструируют в 2020 году, а первый участок возле переезда — к 10 октября 2019 года. К этой же дате обещают полностью построить 2-полосную дорогу между Фадеева и Гребенщикова вместе с реконструкцией железнодорожного переезда около ТЦ «Лента».
На строительство Кедровой власти тратят 192 миллиона рублей, на дорогу от Фадеева до Гребенщикова выделено 66 миллионов рублей.
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