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Мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой» на Широкой: на место приехала скорая помощь

Авария произошла на перекрёстке с Троллейной

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Сейчас врачи оказывают помощь мотоциклисту

Фото: google.ru/maps, vk.com/act54

Мотоцикл и «Лада» сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска, на месте работают врачи скорой помощи.

Сообщение о том, что на пресечении Троллейной и Широкой случилась авария с участием мотоцикла, появилось в шестом часу вечера в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Факт ДТП с участием мотоцикла и ВАЗа подтвердил и инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«На месте присутствует экипаж ГИБДД. <…> Сейчас выясняем обстоятельства, кто куда ехал», — пояснил инспектор.

Он добавил, что, по предварительной информации, у «Лады» повреждена левая сторона. Мотоциклисту оказывают медицинскую помощь.

Видео: vk.com/act54

Два дня назад автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой толстовке, который сбил прохожую на Ватутина и уехал с места ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Доктор
9 авг 2019 в 18:22

Мотциклисты очень хорошо пополняют ряды доноров органов. Нужно побольше таких мотоциклистов. И тогда хорошим людям сделают больше операций.

Фото пользователя
9 авг 2019 в 18:56

Вот это голос подростков за кадром. .-«Доездился.А лучше бы знаешь чтобы произошло- мы бы шли и он бы сразу врезался ,нет так хуже было да?..Жесть вообще, жестокость такая ..

Фото пользователя
9 авг 2019 в 18:56

Вот это голос подростков за кадром. .-«Доездился.А лучше бы знаешь чтобы произошло- мы бы шли и он бы сразу врезался ,нет так хуже было да?..Жесть вообще, жестокость такая ..