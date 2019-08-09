Мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой» на Широкой: на место приехала скорая помощь

Мотоцикл и «Лада» сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска, на месте работают врачи скорой помощи.



Сообщение о том, что на пресечении Троллейной и Широкой случилась авария с участием мотоцикла, появилось в шестом часу вечера в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



Факт ДТП с участием мотоцикла и ВАЗа подтвердил и инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



«На месте присутствует экипаж ГИБДД. <…> Сейчас выясняем обстоятельства, кто куда ехал», — пояснил инспектор.

