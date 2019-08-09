Мотоциклист пострадал в ДТП с «Ладой» на Широкой: на место приехала скорая помощь

Сейчас врачи оказывают помощь мотоциклисту
Фото: google.ru/maps, vk.com/act54
Мотоцикл и «Лада» сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска, на месте работают врачи скорой помощи.
Сообщение о том, что на пресечении Троллейной и Широкой случилась авария с участием мотоцикла, появилось в шестом часу вечера в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Факт ДТП с участием мотоцикла и ВАЗа подтвердил и инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
«На месте присутствует экипаж ГИБДД. <…> Сейчас выясняем обстоятельства, кто куда ехал», — пояснил инспектор.
Он добавил, что, по предварительной информации, у «Лады» повреждена левая сторона. Мотоциклисту оказывают медицинскую помощь.
Видео: vk.com/act54
Два дня назад автоинспекторы объявили в розыск мотоциклиста в жёлтой толстовке, который сбил прохожую на Ватутина и уехал с места ДТП.