Осторожно с шашлыком: МЧС предупредило об опасности лесных пожаров под Новосибирском

Особо опасно на этих выходных будет на окраинах Новосибирска и в Сузунском районе
Фото: Александр Ощепков
В Новосибирской области на выходные МЧС объявило экстренное предупреждение — в регионе возможны природные пожары.
«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", с 10 августа по 12 августа 2019 года местами по Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4-го класса), в Баганском районе сохранится, а в Новосибирском и Сузунском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса). Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели напомнили, что из-за сухой погоды запрещено разводить костры и нужно аккуратно обращаться с огнём.
При этом на город стремительно надвигается холодный фронт. Синоптики ожидают, что погода станет неустойчивой из-за распространения прохладных воздушных масс с запада.