Осторожно с шашлыком: МЧС предупредило об опасности лесных пожаров под Новосибирском

В Новосибирской области на выходные МЧС объявило экстренное предупреждение — в регионе возможны природные пожары.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", с 10 августа по 12 августа 2019 года местами по Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4-го класса), в Баганском районе сохранится, а в Новосибирском и Сузунском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса). Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.