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Город

Осторожно с шашлыком: МЧС предупредило об опасности лесных пожаров под Новосибирском

Лес может вспыхнуть от искры

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Особо опасно на этих выходных будет на окраинах Новосибирска и в Сузунском районе

Фото: Александр Ощепков

В Новосибирской области на выходные МЧС объявило экстренное предупреждение — в регионе возможны природные пожары.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", с 10 августа по 12 августа 2019 года местами по Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4-го класса), в Баганском районе сохранится, а в Новосибирском и Сузунском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса). Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели напомнили, что из-за сухой погоды запрещено разводить костры и нужно аккуратно обращаться с огнём.

При этом на город стремительно надвигается холодный фронт. Синоптики ожидают, что погода станет неустойчивой из-за распространения прохладных воздушных масс с запада.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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9 авг 2019 в 17:50

МЧС, не позорьтесь уже. У каждого новосибирца и подновосибирца уже есть специально оборудованное место для шашлыка и костра (стационарный или переносной мангал/костровище).

лена путина
9 авг 2019 в 18:04

не поняла. дождь же говлрили будет?!

9 авг 2019 в 17:46

Бездельникам все равно. Только ловить за руку и штрафовать.